Lima lamenta rebaixamento do Ceará: "Muitas coisas erradas tanto dentro quanto fora de campo"

Meia-atacante falou com a imprensa após a derrota do Vovô por 2 a 0 diante do Avaí, que culminou no rebaixamento da equipe de Porangabuçu para a Série B de 2023

Meia-atacante do Ceará, Lima falou com a imprensa após a derrota por 2 a 0 diante do Avaí. O revés fez com que o Alvinegro de Porangabuçu fosse decretado como rebaixado, já que sem pontos somados na disputa não será mais possível matematicamente o time sair do Z-4. O jogador pediu desculpa ao torcedor e descreveu as falhas do ano como motivo para a queda do grupo.

"Não foi nesse jogo que a gente caiu. Já vem no decorrer (do ano) muitas falhas. Infelizmente aconteceu. Agora vamos descansar, refletir o que foi esse ano. Muitas coisas erradas tanto dentro quanto fora de campo, mas é levantar a cabeça e pensar em 2023, para gente voltar forte para a Série A depois", disse.

Sendo mais específico, Lima citou as eliminações do início do ano e a saída do Dorival para o Flamengo como pontos centrais para a queda de rendimento dos jogadores. "Eliminações do Cearense, Copa do Nordeste. Depois a chegada do Dorival, depois a saída, creio que sentimos bastante. Não conseguimos reerguer o elenco e veio as derrotas e infelizmente aconteceu esse rebaixamento. A gente sabe que tem uma grande equipe, o elenco que temos não era para estarmos nessa situação, mas é levantar a cabeça e pedir desculpas", finalizou.

