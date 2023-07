Copa Feminina 2023: veja os melhores momentos da primeira semana

Vitória do Brasil no jogo de estreia e abertura da Copa do Mundo; confira os momentos mais marcantes que aconteceram nesses primeiros sete dias de Copa

A Copa do Mundo Feminina começou no dia 20 de julho, mas já protagonizou momentos memoráveis no cenário mundial. O torneio de 2023 trouxe muitas novidades, como o maior número de seleções participando, cerca de 32 equipes, além do prêmio superior aos outros anos.

O protagonismo das mulheres também é um fato que vem chamando a atenção neste ano, já que esta edição também tem o recorde de 12 técnicas.

Melhores momentos da 1ª semana: Abertura da Copa do Mundo Feminina

A abertura da Copa do Mundo de 2023 ocorreu no estádio Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia. O evento contou com música, danças e teatro, e aconteceu antes do jogo da Nova Zelândia e Noruega, primeiro duelo do torneio.

A parte musical ficou por conta das cantoras Benee, da Nova Zelândia, e Mallrat, da Austrália, representando os dois países que são anfitriões da edição de 2023. As duas também são donas da música oficial da Copa de 2023, Do it again.

Uma apresentação do "The New Zealand Maori All Blacks", com as danças típicas da Nova Zelândia, exaltou a cultura local do país.

As jogadoras dos dois times também ficaram um minuto em silêncio no estádio, antes do início do jogo, em respeito às vítimas que morreram no tiroteio que teve em Auckland na véspera da Copa.

Melhores momentos da 1ª semana: Vitória inédita da Nova Zelândia na Copa Feminina



A Copa do Mundo Feminina de 2023 estreou com o resultado histórico para o país da Oceania, que venceu de 1 a 0 da Noruega. A partida marcou a primeira vitória em mundiais da Nova Zelândia.

As neozelandesas estão disputando a Copa do Mundo já pela quinta vez consecutiva, mas até esta edição ainda não haviam vencido um jogo sequer.



Melhores momentos da 1ª semana: Brasil x Panamá na Copa Feminina

O jogo de estreia do Brasil contra o Panamá foi um dos momentos mais marcantes, principalmente para os torcedores do time verde e amarelo. A seleção brasileira jogou com êxito e alcançou o resultado de 4 x 0.

O destaque da partida foi da estreante e meia-campista Ary Borges, que fez três gols.

Melhores momentos da 1ª semana: Jogadora mais nova da Colômbia a marcar gol na Copa Feminina

Linda Caicedo, a promessa do futebol mundial, mostrou no primeiro jogo da Colômbia contra a Coréia do Sul que tem aptidão para o esporte, e foi responsável pelo segundo gol da partida.

Com apenas 18 anos, ela se tornou a jogadora mais jovem da Colômbia a marcar em uma Copa do Mundo e a segunda sul-americana, ficando atrás apenas de Marta.

Copa do Mundo Feminina 2023: mais visibilidade no Brasil

A Copa Feminina está em sua nona edição, mas é visível que o seu alcance ainda é inferior à copa protagonizada por homens. No entanto, as mulheres estão mudando esse panorama e conseguindo mais visibilidade para o futebol feminino, inclusive no Brasil.

O torneio feminino vem conquistando seu espaço nos meios de comunicação e na rotina dos brasileiros. Um exemplo que representa um avanço é que neste ano a TV Globo exibe os jogos do Brasil na TV aberta, aumentando a abrangência do campeonato.

Além disso, vale destacar que outros canais também estão exibindo todos os jogos, como o canal Cazé TV, que está disponível no YouTube e no Twitch.

Copa do Mundo Feminina: horário e onde assistir aos próximos jogos do Brasil

Veja os horários, onde assistir e os locais dos próximos jogos do brasil na fase de grupos.

Brasil x França - segunda rodada, 29 de julho - sábado

Horário:07h (horário de Brasília)



Local:Sydney Football Stadium, em Sydney, Austrália



Onde assistir:Globo, SporTV, Cazé TV (Youtube e Twitch), Globoplay, site Globo Esporte e plataforma de streaming Fifa+

Brasil x Jamaica - terceira rodada, 2 de agosto - quarta-feira

Horário:07h (horário de Brasília)



Local:Melbourne Rectangular, em Melbourne, Austrália



Onde assistir:Globo, SporTV, Cazé TV (Youtube e Twitch), Globoplay, site Globo Esporte e plataforma de streaming Fifa+



