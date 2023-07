Final da Copa do Mundo Feminina: quando vai ser?

A Copa do Mundo Feminina 2023 começou na quinta-feira, dia 20, e acaba em um mês. O último jogo será disputado em Sydney, na Austrália, e está marcado para ocorrer no dia 20 de agosto, em um domingo decisivo de quem vai levar o título mundial para casa.



Pela primeira vez na história, o torneio feminino é sediado em dois países ao mesmo tempo, na Nova Zelândia e na Austrália, que estão distribuindo as partidas em suas arenas.

Além disso, outro diferencial é que Copa de 2023 conta com 32 seleções, que são divididas em oito grupos de quatro. Os dois melhores times vão disputar na fase eliminatória para determinar quem leva o troféu para casa.

Copa do Mundo Feminina 2023: CONFIRA jogos do Brasil, horário e guia completo



Final da Copa do Mundo Feminina: quanto ganha a campeã?

A campeã feminina este ano ganhará US$ 4,29 milhões (R$ 20,6 milhões), enquanto a vice vai ficar com US$ 3 milhões (R$ 14,4 milhões).

Serão distribuídos US$ 110 milhões (R$527,9 milhões) às federações de futebol. Na Copa do Mundo 2022, no Qatar, a Fifa distribuiu US$ 440 milhões (aproximadamente R$ 2,11 bilhões) às equipes masculinas.

Copa do Mundo Feminina 2023: estreia do Brasil

A estreia da seleção brasileira na Copa Feminina vai ser no dia 24 de julho, segunda-feira, às 8h (horário de Brasília), com um jogo contra o Panamá. Os dois times pertencem ao grupo F.

Craques da Copa do Mundo Feminina: quem são as melhores jogadoras? VEJA



Na segunda rodada da fase de grupos, o Brasil enfrenta a França, no dia 29 de julho, às 7h (horário de Brasília). Já na terceira rodada, ele enfrenta a Jamaica, no dia 2 de agosto, às 7h (horário de Brasília).

Caso o Brasil vença na fase de grupos, o time brasileiro jogará contra o segundo colocado do Grupo H (Marrocos, Alemanha, Colômbia e Coreia do Sul).



CONHEÇA quem é Tazuni, a mascote oficial da Copa Feminina de 2023