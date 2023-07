Primeiro gol do Brasil na Copa é de uma estreante: saiba quem é Ary Borges

A meio-campista Ary Borges foi a autora do primeiro gol da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina. O gol foi marcado aos 18 minutos do primeiro tempo na partida contra o Panamá, pela estreia do Grupo F. Após bom cruzamento de Debinha da esquerda, Ary Borges apareceu livre na segunda trave e cabeceou firme.

Este foi o sexto gol de Ary Borges com a camisa da seleção brasileira e o primeiro em um Mundial. A atleta, que tem passagens por São Paulo e Palmeiras e atualmente defende o Racing Louisville (EUA), já disputou 29 partidas pela equipe nacional.

Aos 23 anos, Ary é estreante na Copa do Mundo e faz parte da renovação do time proposta pela treinadora Pia Sundhage.

Ary Borges: a meio-campista da seleção brasileira na Copa Feminina

Ariadina Alves Borges nasceu em São Luís, no Maranhão, e foi criada pela avó até os 10 anos; ela só conheceu os pais quando decidiu viver com eles em São Paulo. O pai que levava a garota aos estádios e também a levou até o Centro Olímpico, onde atuou nas categorias de base e fez sua estreia no profissional.

Em 2017, aos 18 anos, Ary Borges foi contratada pelo Sport e se tornou campeã do campeonato pernambucano em 2017 e 2018.

Mais tarde, a atleta foi contratada pelo São Paulo FC, onde ganhou ainda mais visibilidade. Já em 2020, foi contratada pelo time rival, Palmeiras, onde acabou com o vice-campeonato do Brasileiro. Em 2022, ganhou a primeira Libertadores.