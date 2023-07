Com três gols de Ary Borges, Brasil goleia Panamá em estreia na Copa do Mundo Feminina

Apresentando uma boa atuação desde o primeiro minuto, o Brasil venceu o Panamá por 4 a 0, com três gols de Ary Borges e um de Bia Zaneratto, em sua estreia na Copa do Mundo Feminina. Foi a nona vitória brasileira nas nove estreias da Seleção em Copas, contando desde 1991. Após o triunfo no Estádio Hindmarsh, em Adelaide-AUS, as comandadas de Pia Sundhage lideram o grupo F, com três pontos.

Construindo chances a partir do início do duelo, a Seleção finalizou 16 vezes no primeiro tempo, com dois gols marcados. Voltando do intervalo com a mesma intensidade, o placar elástico surgiu depois de outras 16 finalizações, que resultaram em mais dois tentos. Ao todo, a posse de bola brasileira foi de 73%.

A Canarinho volta a campo no sábado, 29, às 7 horas (de Brasília), para enfrentar a favorita França, que estreou empatando com a Jamaica por 0 a 0. O próximo jogo do Panamá será no mesmo dia, às 9h30, contra as jamaicanas.

O jogo

A sueca Pia Sundhage escalou o Brasil em um 4-4-2, com Debinha e Bia Zaneratto no comando do ataque. A camisa 10 e craque Marta, em sua sexta e última Copa, iniciou a partida no banco de reservas. Dentre as titulares, cinco jogadoras fizeram hoje as suas estreias no Mundial.

Como já era esperado, o Brasil dominou o jogo desde o primeiro minuto e logo criou boa chance com Adriana, que parou na goleira Bailey. A Seleção apresentou toques rápidos e boa movimentação, principalmente pelo lado esquerdo do ataque. Foi por lá que começou o lance no primeiro gol, com a volante Ary Borges aproveitando cruzamento de Debinha, aos 18 minutos.

A Canarinho seguiu pressionando as panamenhas com transições velozes e recuperações no campo de ataque. Após Zaneratto ajeitar, Luana finalizou e obrigou Bailey a realizar outra boa defesa. Aos 37 minutos, novamente pela esquerda, Tamires cruzou na medida para Ary Borges, que marcou no rebote do seu cabeceio.

Zaneratto ainda teve outra chance antes do fim da etapa inicial, mas a goleira adversária saiu para fazer a defesa.

A seleção brasileira feminina venceu o Panamá no primeiro jogo da Copa do Mundo Feminina 2023. Ary Borges marcou três gols. Crédito: Thais Magalhães/CBF

Segundo tempo

No retorno do intervalo, a postura das brasileiras continuou intensa. Logo no segundo minuto, após boa tabela entre Debinha e Adriana, Ary Borges recebeu na área e ajeitou para Bia Zaneratto ampliar o marcador. A atacante chegou ao seu 39º gol pelo Brasil.

Aos 12 minutos, o estreante Panamá deu sua primeira finalização no gol, com chute de Baltrip-Reyes e defesa sem sustos de Letícia. Pouco depois, a arqueira brasileira saiu da área para cortar lançamento do ataque das panamenhas.

Sem desacelerar, o Brasil chegou ao quarto gol novamente com Ary Borges, que anotou seu hat-trick (três gols em uma única partida) completando cruzamento de Geysa.

A Rainha Marta entrou em campo aos 28 minutos, substituindo Ary Borges, artilheira do confronto. A Canarinho continuou buscando atacar e criou boa chance com Gabi Nunes, que aplicou chapéu na adversária e tocou para a área, mas não encontrou ninguém.

Nos acréscimos da etapa final, Marta finalizou em cobrança de falta, sem levar perigo para Bailey. Minutos depois, Duda Sampaio recebeu pela direita e finalizou forte, acertando a rede pelo lado de fora.

Com a goleada, o Brasil confirma o favoritismo de hoje em busca do título inédito e mostra que pode brigar pela liderança do grupo F. As francesas, principais adversárias da chave, empataram em seu jogo de estreia. O embate de sábado entre as duas seleções poderá ser decisivo na definição do primeiro lugar.