Copa do Mundo Feminina 2023: Veja quais países já proibiram o futebol feminino

A Copa do Mundo Feminina acontece há oito edições e o Brasil participou de todas elas. Entretanto, a prática no País sofreu restrições severas durante quatro décadas e só foi permitido novamente em 1979. Diferente de outras nações do mundo, o Brasil não apenas proibiu a existência de associações de futebol feminino, mas a prática da modalidade com um todo.



A proibição do futebol feminino no Brasil foi publicada em forma de lei em 1941, durante o regime de Getúlio Vargas. O decreto 3.199 regulamentava a prática de esportes no país e afirmava em seu artigo 54 que “às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza".

O documento não explicava as punições em caso de violação da regra. Geralmente as mulheres eram detidas e liberadas depois de prestar depoimento. A proibição veio após o aumento da popularidade do futebol feminino entre as décadas de 1930 e 1940.

Além disso, uma partida realizada um ano antes do decreto, pode ter sido a causa para o veto. Foi um jogo exibição entre dois clubes do subúrbio carioca, Casino do Realengo e Sport Club Brasileiro, compostos totalmente por mulheres, no Pacaembu.

Isso tudo era apoiado no contexto social conservador da época, que acreditava na ideia de que homens e mulheres deveriam desempenhar papéis específicos. O principal argumento usado na época era de que o futebol feminino prejudicava a saúde e a fertilidade das mulheres.

Em entrevista à BBC Brasil, Brenda Elsey, professora da Universidade Hofstra, em Nova York, afirma que “tudo não passou de uma tática para limitar a liberdade das mulheres, suas atividades no tempo livre e sua capacidade de expressão, além de uma grande demonstração de homofobia."

Apesar da proibição ter acabado em 1979, o futebol feminino só foi regulamentado no Brasil em 1983.

Quais países já proibiram o futebol feminino: Reino Unido

O futebol feminino surgiu no Reino Unido na época da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), quando os jogadores da liga inglesa foram convocados para servir e as mulheres acabaram preenchendo essa lacuna. Nesse contexto, até as fábricas de armamentos começaram a organizar torneios entre seus times femininos para fins de caridade.

Com a popularidade que o futebol feminino estava ganhando, cresceu a preocupação de que o sucesso prejudicasse a atenção recebida pelo masculino assim que a guerra acabasse. A Federação Inglesa de Futebol (FA) determinou em 5 de dezembro de 1921 que os jogos femininos estavam proibidos nos campos de futebol filiados à FA.

A versão oficial da proibição usa uma justificativa semelhante a que seria dada pelas autoridades brasileiras: a prática do futebol é ruim para a saúde das mulheres e sua fertilidade.

A proibição no Reino Unido só foi suspensa quase 50 anos depois, em 1969.

Quais países já proibiram o futebol feminino: Alemanha

Na Alemanha ocidental, o futebol feminino foi proibido entre 1955 e 1970. A Federação Alemã de Futebol utilizou o pretexto de que o "esporte agressivo" era incomum "à natureza da mulher".

Durante esse período, as jogadoras não podiam participar de campeonatos e os clubes que permitiam que mulheres jogassem em suas dependências eram sancionados.

Quais países já proibiram o futebol feminino: Bélgica

Na década de 1920, a Bélgica seguiu o exemplo da vizinha Alemanha e instalou uma proibição semelhante. E ainda utilizou as mesmas justificativas médicas que não tinham fundamento.

Após pressão internacional e dos próprios jogadores, a Real Associação Belga de Futebol permitiu que os clubes de futebol masculino criassem seções femininas, em 1970.

Quais países já proibiram o futebol feminino: França

Na França, durante o governo de Vichy, a prática do futebol pelas mulheres foi proibida em 1941. Apesar da proibição, a prática clandestina era comum.

A Federação Francesa de Futebol só reconheceu oficialmente a existência do futebol feminino em março de 1970.

Quais países já proibiram o futebol feminino: Paraguai

Na América do Sul, o Paraguai também proibiu o futebol feminino em 1960, por meio de um decreto, durante 30 anos. O primeiro torneio de futebol feminino experimental nacional só foi realizado em 1997.

"Em muitos casos, à medida que o esporte se torna mais popular e parte importante da identidade nacional dos países, as mulheres são afastadas pelos homens e pelas organizações no controle", diz a historiadora Brenda Elsey.