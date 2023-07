Marta? Rapinoe? Veja os maiores salários das convocadas na Copa

A Copa do Mundo Feminina de 2023 começou quebrando recordes. Entre eles, o maior prêmio em dinheiro de todas as edições levanta o debate de salários no futebol feminino, temática apresentada por personalidades conhecidas em campo e na luta por direitos iguais no esporte, como Marta e Megan Rapinoe.

Na lista de 50 atletas mais bem pagos pela Forbes, apenas uma mulher entrou na lista — Serena Williams. No futebol, o primeiro lugar masculino, Cristiano Ronaldo, atingiu a quantia de 136 milhões de dólares, enquanto a primeira posição feminina, dividida entre Alex Morgan e Megan Rapinoe, somou 5,7 milhões.

Sobre a convocação para a Copa Feminina, o jornal espanhol “Marca” elencou as cinco futebolistas mais bem pagas.

Copa do Mundo Feminina: maiores salários

Confira os maiores salários das jogadoras na Copa do Mundo Feminina de 2023, sediada na Nova Zelândia e Austrália.

1. Marta

Marta joga pelo clube Orlando Pride e representa o Brasil na Copa Crédito: Thais Magalhães/CBF

A brasileira, primeiro lugar elencado no veículo espanhol, atualmente joga pelo clube Orlando Pride, na Flórida, recebendo cerca de 400 mil dólares por ano. O seu patrimônio líquido é estimado em 13 milhões de dólares.

2. Wendie Renard

Wendie Renard representa a França na Copa 2023 Crédito: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

A capitã da seleção francesa, Wendie Renard, atua pelo Lyon e o salário anual da atleta, indicado pelo “Marca”, é equivalente a 400 mil dólares, com uma fortuna de 10 milhões.

3. Amandine Henry

Henry não participa da Copa Feminina 2023 Crédito: AFP

A segunda atleta francesa da lista, Amandine Henry já sofreu uma lesão grave em seu joelho em 2007, mas conseguiu garantir a sua recuperação. Henry recebe atualmente a quantia anual de 390 mil dólares e possui um patrimônio líquido estimado em 7 milhões.

No entanto, a futebolista, que chegou a figurar em lista preliminar da convocação, foi cortada por problema na panturrilha e não participa da Copa do Mundo Feminina de 2023.



4. Alex Morgan

Alex Morgan é uma das jogadoras mais bem pagas Crédito: AFP

A estadunidense tem o maior salário estimado entre as adversárias apresentadas, recebendo 450 mil por ano. Em patrimônio líquido, Alex Morgan alcançou 4 milhões de dólares.

5. Megan Rapinoe

Rapinoe também entra na lista de jogadoras mais bem pagas Crédito: Sameer Al-DOUMY / AFP

Em 2019, Rapinoe recebeu a Bola de Ouro e foi declarada a melhor artilheira, levando o seu país, ao lado da equipe dos Estados Unidos, ao primeiro lugar. A futebolista recebe anualmente 445 mil dólares por temporada, com um patrimônio de 3,7 milhões.

