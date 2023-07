Copa do Mundo Feminina: 5 curiosidades sobre jogadoras do Brasil

O time brasileiro conta com 23 jogadoras e grandes nomes do futebol feminino; saiba de curiosidades das atletas que estão defendendo o Brasil na Copa 2023

A seleção brasileira estreou com o pé direito na Copa do Mundo Feminina 2023. O Brasil venceu por 4 a 0 o Panamá, com três gols da estreante Ary Borges.

O time brasileiro é formado por 23 jogadoras, que foram convocadas pela técnica Pia Sundhage. As atletas são reconhecidas por conquistar títulos significativos em competições internacionais, elevando o nome do Brasil no cenário do futebol mundial feminino.

Copa do Mundo Feminina: 5 curiosidades das jogadoras do Brasil

Esse é o primeiro mundial da meia-campista Ary Borges, mas a maranhense já é referência no futebol brasileiro; A jogadora Marta é considerada a melhor artilheira de todos os tempos do Brasil e ela é a única a marcar em cinco copas do mundo; A goleira Bárbara é formada em enfermagem e atua no Flamengo; A zagueira da seleção Kathellen, que também joga no Real Madrid, namora a distância com Fernanda Palermo, lateral do São Paulo; Angelina, reserva do time, tem dupla cidadania, pois é filha de brasileiros, mas nasceu em Nova Jersey, EUA.

Copa do Mundo Feminina: horário e onde assistir aos próximos jogos do Brasil

Veja os horários, onde assistir e os locais dos próximos jogos do brasil na fase de grupos.

Brasil x França - segunda rodada, 29 de julho - sábado

Horário: 07h (horário de Brasília)



Local: Sydney Football Stadium, em Sydney, Austrália

Onde assistir: Globo, SporTV, Cazé TV (Youtube e Twitch), Globoplay, site Globo Esporte e plataforma de streaming Fifa+



Brasil x Jamaica - terceira rodada, 2 de agosto - quarta-feira

Horário: 07h (horário de Brasília)

Local: Melbourne Rectangular, em Melbourne, Austrália



Onde assistir: Globo, SporTV, Cazé TV (Youtube e Twitch), Globoplay, site Globo Esporte e plataforma de streaming Fifa+

