Linda Caicedo: quem é a jogadora promessa da Colômbia na Copa Feminina

A atleta, que marcou o segundo gol da Colômbia contra Coréia do Sul na Copa do Mundo Feminina 2023, superou um câncer com 15 anos; conheça Linda Caicedo

A atleta colombiana Linda Lizeth Caicedo Alegría, de apenas 18 anos de idade, já está fazendo história no futebol mundial.

A atacante ficou em evidência na sua primeira Copa do Mundo Feminina ao marcar o segundo gol no jogo da Colômbia contra a Coréia do Sul, tornando-se a jogadora mais jovem de seu país a fazer um gol no torneio.

Com 15 anos, a jovem enfrentou um câncer, mas superou e voltou com excelência para os campos, se destacando como uma grande promessa do esporte. Caicedo já coleciona vários títulos e foi eleita em 2022 a melhor jogadora na Copa América Feminina.

A camisa 18 da seleção colombiana também é a única a marcar nos Mundiais Sub-17, Sub-20 e o principal. Atualmente, ela é atacante do time espanhol Real Madrid.

Linda Caicedo: a trajetória da jogadora da Colômbia no futebol

Nascida em Candelaria, Valle del Cauca, o amor de Caicedo pelo esporte começou ainda pequena e sempre teve o incentivo de sua família.

A jogadora disse à Fifa que foi em um Natal, no momento de abrir os presentes, que percebeu o que realmente gostava.

A jovem tinha ganhado uma boneca, mas revelou aos pais que preferia uma bola e um par de chuteiras. O pedido foi acatado e marcou o início de sua trajetória no futebol.

A estreia profissional de Linda foi com 14 anos de idade, como artilheira na América do Cali. A camisa 18 já chegou balançando a rede e venceu o campeonato colombiano.

O desempenho de Linda Caicedo chamou a atenção do Real Madrid, que fechou um contrato com a colombiana no início de 2023 por três temporadas.

Linda Caicedo: a luta contra o câncer

No início de 2020, Linda descobriu um câncer no ovário com 15 anos de idade. A jovem

tinha acabado de ser contratada pelo Deportivo Cali, mas teve que pausar a sua carreira profissional para cuidar da saúde.

Caicedo passou por uma cirurgia e por seis ciclos de quimioterapia. A atleta conseguiu voltar aos campos ainda em 2020.

