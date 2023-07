Dia 1 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

Países sedes do mundial, Nova Zelândia e Austrália estrearam com o pé direito no campeonato e agitaram o primeiro dia de disputas

A espera finalmente chegou ao fim e o pontapé inicial da Copa do Mundo Feminina de 2023 foi dado na madrugada desta quinta-feira, 20, no horário de Brasília. As vitórias das seleções anfitriãs, Nova Zelândia e Austrália, presentes nos grupos A e B respectivamente, agitaram o primeiro dia de disputas do mundial realizado na Oceania.

Antes da bola rolar para o primeiro jogo do dia, entre Nova Zelândia e Noruega, foi realizada uma breve cerimônia de abertura no estádio Eden Park, em Auckland. Durante o evento ocorreu uma apresentação voltada a cultura da Oceania, que foi demonstrada através da utilização de músicas e coreografias. Houve também uma homenagem aos 32 países representados na competição.

Veja imagens

Registro da cerimônia de abertura da Copa do Mundo Feminina Crédito: Saeed Khan/AFP

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nova Zelândia x Noruega

Apesar das expectativas por ser uma das anfitriãs da Copa do Mundo, a Nova Zelândia chegou ao primeiro jogo da competição com o status de “azarona”. Porém, as donas da casa surpreenderam a favorita Noruega e venceram por 1 a 0, com gol de Hannah Wilkinson, no segundo tempo. O palco do confronto, válido pelo grupo A, foi o estádio Eden Park, em Auckland.

Além dos três pontos conquistados, o resultado foi histórico por marcar a primeira vitória em mundiais da Nova Zelândia. As neozelandesas estão disputando a Copa do Mundo pela quinta vez consecutiva, mas até esta madrugada ainda não haviam vencido um jogo sequer.

Outro destaque fica para a quantidade de pessoas presentes no estádio para acompanhar de perto o duelo de abertura do torneio. Ao todo, 42.137 torcedores foram ao Eden Park e viram a vitória da Nova Zelândia. Este número configurou o maior público de uma partida de futebol na história do país.

Austrália x Irlanda

A Austrália, por sua vez, desembarca no mundial com expectativas elevadas e com um objetivo: buscar o título. No duelo de estreia do grupo B, elas enfrentaram a Irlanda, que disputa pela primeira vez uma Copa do Mundo, e venceram por 1 a 0, no estádio Olímpico de Sidney, mesmo com a ausência da estrela Sam Kerr, lesionada. Mais de 75 mil pessoas estiveram presentes no local.

Apesar do favoritismo das anfitriãs, o duelo passou longe de ser fácil. O gol da vitória saiu dos pés de Steph Catley, de pênalti, e aconteceu apenas no segundo tempo. As irlandesas, inclusive, pressionaram as adversárias e estiveram próximas de empatar a partida nos minutos finais.

O Brasil também esteve presente no primeiro dia de disputas da Copa do Mundo Feminina. O quarteto formado pelas árbitras Edna Alves (principal), Neuza Back (assistente 1), Leila Cruz (assistente 2) e Daiane Muniz (VAR) comandaram o duelo entre Austrália e Irlanda.

Nigéria x Canadá

Ainda resta uma partida para encerrar o primeiro dia da competição de seleções. Nigéria e Canadá se enfrentam na noite desta quinta-feira, 20, às 23h30min (horário de Brasília), no estádio Melbourne Rectangular, na Austrália. As duas equipes estão presentes no grupo B.

O jogo pode ser considerado como “confronto direto”, já que é decisivo na busca por uma vaga nas oitavas de final. A expectativa é que a favorita Austrália fique com a liderança do grupo. Portanto, uma vitória seria essencial para Nigéria ou Canadá darem o primeiro passo na busca pela classificação.