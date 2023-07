Tiroteio causa pânico em Auckland, sede da abertura da Copa feminina

A cidade de Auckland, na Nova Zelândia, tinha tudo para aproveitar uma quinta-feira com muita festa pela abertura da Copa do Mundo de futebol feminino. Porém, o local passou por um momento de extremo pânico, com um tiroteio em um construção na região central, ocorrido pouco depois das 7 horas da manhã (horário local).

Segundo informações do Diário NZ Herald, um atirador invadiu um prédio que estava sendo reformado perto de Britomart. O jovem de 24 anos - que usava uma pulseira de monitoramento eletrônico - entrou no canteiro de obras e abriu fogo.

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins, se pronunciou sobre o caso: "É com profunda tristeza que posso confirmar que pessoas (três, incluindo o atirador) foram mortas".

No tiroteio, pelo menos outras seis pessoas foram feridas. Tudo aconteceu horas antes do início da Copa do Mundo, que vai ocorrer justamente em Auckland, com o jogo entre Nova Zelândia e Noruega, no Eden Park. O confronto começa às 4h desta quinta, horário de Brasília (19h no país da Oceania).

“O governo conversou com os organizadores da Fifa esta manhã e o torneio acontecerá conforme planejado.”, disse Hipkins. "Quero reiterar que não há uma ameaça maior à segurança nacional. Isso parece ser as ações de um indivíduo", emendou o primeiro-ministro da Nova Zelândia.