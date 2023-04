Ceará e Fortaleza decidem Campeonato Cearense 2023, que tem penta e hegemonia em jogo

O doce sabor da conquista de um título será sentido por alvinegros ou tricolores ainda na véspera da Páscoa. Na noite deste sábado, 8, após a disputa de mais um Clássico-Rei, o último do ano, conheceremos o vencedor do Campeonato Cearense 2023.

O Fortaleza está mais perto, pois venceu o jogo de ida, por 2 a 1, no sábado passado, 1º, e hoje joga por um empate. Para o Tricolor não é apenas a disputa de mais um troféu, mas sim a chance de conquistar um inédito pentacampeonato em 105 anos de história, que o clube só teve oportunidade de ganhar uma vez, em 2011, e falhou.

Para o Ceará, que é mandante deste segundo jogo, a interrupção dessa sequência do adversário tem dois pesos: o retorno de uma taça do Campeonato Cearense a Porangabuçu após hiato de quatro anos e, tão importante quanto, evitar que o seu rival histórico alcance algo que somente o Vovô tem no futebol alencarino, que é um penta local.

A partir das 16 horas, no Castelão, os dois disputam os 90 minutos finais dessa batalha, que pode ter uma disputa de pênaltis, caso o Ceará ganhe no tempo normal por um gol de diferença. Isso não ocorre desde 2010. O vencedor torna-se o maior campeão estadual, com 46 títulos.

Os dois times têm pontos importantes como trunfo para a partida. O Ceará, por exemplo, teve uma semana toda para descansar atletas, corrigir erros e montar uma estratégia para voltar a vencer o Tricolor. Já o Fortaleza teve jogo no meio de semana pela Sul-Americana, mas a goleada por 4 a 0 aplicada no Palestino-CHI só fez aumentar a confiança do grupo e dos torcedores do Leão. O técnico Juan Pablo Vojvoda também soube poupar algumas peças, com uma escalação um pouco diferente.

A única baixa do clássico anterior para este está do lado do Ceará. O volante Richardson tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O substituto natural é Caíque, que deixou claro, em coletiva, ontem, que o Vovô vai dificultar a vida do Tricolor.

Pelo lado do Fortaleza, os desfalques são aqueles que já estão há muito tempo no departamento médico: Pedro Rocha e João Ricardo. Estão impossibilitados de jogar por questões de registro fora do prazo o goleiro Koslinski, o zagueiro Bernardo Schappo e o meia Zanocelo.

Os jogadores do Tricolor estão cientes da importância e dificuldade da partida, por isso não se apegam à vantagem construída. O volante Caio Alexandre faz questão de frisar que a situação está aberta.

Até ontem, 91% dos bilhetes dos lugares disponíveis para a final no Castelão já haviam sido ocupados. Será o Clássico-Rei de maior público em 2023.



Ceará x Fortaleza

Ceará

4-2-3-1: Richardson; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Willian Formiga; Caíque, Arthur Rezende; Erick, Guilherme Castilho e Janderson; Vitor Gabriel. Téc: Gustavo Morínigo

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Britez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino (Hércules); Moisés (Romarinho), Calebe (Thiago Galhardo) e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 8/4/2023

Horário: 16 horas

Árbitro: Wagner Magalhães-Fifa/RJ

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos-Fifa/BA e Leila Naiara da Cruz-Fifa/DF

VAR: Igor Junio Benevenuto-VAR-Fifa/MG

Transmissão: TV Cidade, DAZN, Nosso Futebol, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, CBN Cariri e Facebook O POVO

