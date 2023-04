Empatados em títulos, final entre Ceará e Fortaleza vale hegemonia estadual

Vovô e Leão entrarão em campo com os mesmos 45 títulos do Campeonato Cearense, mas apenas um poderá, pelo menos até o próximo ano, ostentar a alcunha de maior campeão estadual

O Clássico-Rei pela final do Campeonato Cearense de 2023, além de valer um título muito importante para Ceará e Fortaleza, também representa a hegemonia estadual. Empatados com 45 taças, o campeão da edição deste ano passará a ser o clube com mais troféus do torneio.

Ou seja, pelo menos até o próximo ano, somente o Vovô ou o Leão poderá ostentar a alcunha de “maior campeão do estado”. Individualmente, o confronto também tem outros atrativos. Pelo lado tricolor, é a chance de um pentacampeonato inédito para a história do clube. Pelo lado alvinegro, é a possibilidade de voltar a conquistar o título após quatro anos e, de quebra, continuar como o único time a ter vencido cinco edições seguidas do Campeonato Cearense.

O duelo acontece neste sábado, 8, às 16 horas, na Arena Castelão. No primeiro encontro entre os rivais, vitória do Fortaleza por 2 a 1, resultado que garantiu a vantagem do empate para o time comandado por Vojvoda. O Vovô de Morínigo, por outro lado, entrará em campo com a obrigação de vencer o jogo por pelo menos um gol de diferença, cenário que leva a disputa para os pênaltis.



