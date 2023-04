Caíque promete Ceará a "200 por hora" contra o Fortaleza na final do Cearense

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 7, o jogador reconheceu o desempenho abaixo no jogo da ida, quando o Tricolor venceu por 2 a 1, mas mostrou confiança para o segundo confronto da decisão do Estadual

O volante Caíque Gonçalves, principal candidato para substituir o suspenso Richardson na final do Campeonato Cearense, prometeu uma postura diferente do Ceará para o duelo decisivo da volta contra o Fortaleza. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 7, o jogador reconheceu o desempenho abaixo no jogo da ida, quando o Tricolor venceu por 2 a 1, mas mostrou confiança para o segundo confronto da decisão do Estadual.

"Entramos diferente de outros clássicos. Temos essa consciência de que não fizemos um belo primeiro tempo. No segundo tempo deu uma melhorada. Para esse jogo, não vamos entrar como no primeiro. Entramos abaixo em relação aos outros clássicos. Agora, com todo mundo descansado, vai ser diferente, no sentido de entrar diferente, mais do que entramos nos outros clássicos. Não vai ser nem 100 por hora, vai ser 200", afirmou o camisa 5 do Alvinegro.

O único desfalque do Ceará para o jogo em relação ao primeiro embate é Richardson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Desta forma, Caíque deve ser o escolhido por Gustavo Morínigo para atuar ao lado de Arthur Rezende.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Todos que estão ali no elenco na posição do Richardson treinaram bem, fizeram por onde, mostraram que querem estar no jogo. Sabemos da qualidade do Richardson, dispensa comentários. É ídolo do clube. Se eu for o escolhido, ficarei muito feliz, vai ser uma honra para mim estar jogando uma final com essa camisa e substituindo um cara que é ídolo", comentou o volante.

Sobre o assunto Ceará pede mudança da final do Nordestão contra o Sport para a Arena Pernambuco

Com mais de 70% de aproveitamento, Morínigo busca primeiro título com o Ceará

Warley supera desconfiança da lateral-direita e vira dono da posição no Ceará

Este será o quinto Clássico-Rei de 2023. O Ceará venceu três até o momento e perdeu um, o último disputado, no confronto de ida da final do Estadual. O Vovô venceu na fase de grupos do Cearense e da Copa do Nordeste e na semifinal da competição regional, eliminando o rival e garantindo a vaga para a decisão contra o Sport.

O elenco alvinegro teve a semana livre para se preparar para a final, enquanto o tricolor entrou em campo na quarta-feira, 5, quando goleou o Palestino no Castelão, na estreia do time na Sul-Americana.

Para o duelo decisivo pelo título do Campeonato Cearense, o Fortaleza tem a vantagem de jogar pelo empate para garantir o penta. Uma vitória do Ceará por um gol de diferença leva o embate para as penalidades e por mais de um gol assegura a taça no tempo normal.

Tags