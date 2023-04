Caio Alexandre celebra boa fase e diz: "Vivo o melhor momento da minha carreira"

Um dos principais pilares do meio-campo do Fortaleza, Caio Alexandre passa por uma fase especial no clube. Em entrevista ao Esportes O POVO após a goleada por 4 a 0 sobre o Palestino, na estreia do Leão pela Sul-Americana, o volante celebrou o trunfo, ressaltou que o foco agora é na final do Cearense e disse que vive, no Tricolor, a melhor fase da carreira.

“Feliz em ter feito um grande jogo. Não é mérito só meu, mas de toda equipe e da comissão técnica. Desde que cheguei aqui tenho desempenhado meu melhor futebol e hoje vivo o melhor momento da minha carreira. Fico feliz de estar acontecendo isso. Agora é seguir em frente, temos uma final super importante no sábado. É o primeiro maior objetivo do Fortaleza, que é ser campeão. Vamos estar muito focados”, comentou.

Titular no último sábado, quando o Leão venceu o Ceará por 2 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, sendo inclusive autor de um dos gols, Caio Alexandre voltou a figurar entre os 11 principais contra o Palestino, mesmo Vojvoda escalando uma equipe mista. Questionado sobre como está fisicamente, o volante demonstrou vontade de jogar o máximo de partidas possíveis.

“Eu brinco com o professor (Vojvoda) que quero jogar o máximo de jogos possíveis, quanto mais jogos pra mim, melhor. Quero estar performando e ajudando o Fortaleza para seguir conquistando grandes objetivos. Se o professor precisar de mim, desde o começo já estaria disponível. Temos que desempenhar em alto nível e vou estar pronto”, explicou.

Foco na final do Campeonato Cearense

Ainda sobre a decisão estadual, Caio Alexandre não escondeu a ansiedade. O volante revelou que foi difícil não pensar na partida contra o Ceará, que vale o pentacampeonato para o Tricolor, mas pregou cautela e enfatizou que, apesar da equipe ter a vantagem do empate, não há nada decidido.

“A gente tinha que mudar a chave. Foi difícil não pensar no jogo de sábado, mas a equipe entrou focada, porque uma estreia na Sul-Americana também era muito importante de pontuar em casa. Mas não dá para esconder que a mente também está focada no sábado, neste grande título que seria tão importante para nós. É trabalhar como estamos trabalhando, com humildade. Não tem nada decidido, vamos jogar contra uma grande equipe”, concluiu.



