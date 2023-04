Torcida do Ceará lota treino aberto antes de decisão do Campeonato Cearense

A torcida do Ceará promoveu uma bela festa antes decisão do Campeonato Cearense. O clube abriu nesta sexta-feira, 7, o treino de apronto do grupo alvinegro em Porangabuçu, onde as arquibancadas foram ocupadas em preto e branco pelos torcedores que compareceram. Além dos adeptos, Sérgio Alves, PC Gusmão e Michel também participam do momento.

Neste sábado, 8, às 16 horas, Ceará e Fortaleza decidem quem fatura o título Estadual de 2023 na Arena Castelão. No primeiro embate, o Fortaleza venceu por 2 a 1.

Até o momento, 91% dos ingressos para a partida foram vendidos.

