Caíque ressalta bom psicológico e treinos de pênalti do Ceará antes da final do Cearense

O Ceará realiza nesta sexta-feira, 7, o treino de apronto para a final do Campeonato Cearense 2023. Neste sábado, 8, o Alvinegro de Porangabuçu decide quem vence o título Estadual diante do rival, Fortaleza, às 16 horas, na Arena Castelão. Com a desvantagem no placar pela vitória do Tricolor por 2 a 1, a equipe fez, durante a semana, algumas atividades focadas nas cobranças de pênalti, de acordo com o volante Caíque.

Segundo o atleta, os treinos da semana completa que o elenco teve também foram focados em corrigir erros. "Referente à pênalti, quando é um jogo que pode ser decidido dessa forma, claro que tem treinamento para isso. A semana foi cheia para corrigir o que tava errado e aproveitar para bater os pênaltis, treinar tudo certinho", ressaltou ele.

O jogador disse ainda que o psicológico da equipe está bom para o duelo e que o grupo não sente o fato de já ter sido eliminado de um torneio por pênaltis no ano, relembrando a saída da Copa do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O psicológico de todos está bem referente a isso. Não é por causa que aconteceu aquela eliminação pro Ituano que tá tudo acabado, tudo perdido. Não. Referente aos pênaltis, estamos tranquilos, treinando, bem treinado e, se Deus quiser, não vai nem precisar ir para os pênaltis. Vamos ganhar o jogo no tempo normal mesmo", falou.

+ Leia também: Caíque promete Ceará a "200 por hora" contra o Fortaleza na final do Cearense



Psicológico para provocações

Dentro do assunto bom psicológico, Caíque falou sobre as provocações, que tem sido comuns nos Clássicos-Rei de 2023. O atleta pontuou que isso ocorre pelo fato de nenhum time querer a derrota e cada um defender o "seu pão".

"Sobre provocação, como você falou, Clássico ninguém quer perder. O jogo é mais quente, mais pegado, mas amanhã não tem essa, não tem como tirar o pé. Amanhã é guerra, mas guerra num bom sentido dentro de campo. Claro que queremos vencer e eles também. Eu defendo meu pão e ele defende o dele. Amanhã não tem chororô. Eu vou pra guerra, vou pra ganhar, e quem pode mais chora menos. Amanhã eu vou pra ganhar. Lá eles tem o mesmo pensamento, não tenha dúvida. Se Deus quiser, vamos sair de lá campeão amanhã", finalizou.

Sobre o assunto Ceará quer estádio com mulheres e crianças nos 3 primeiros jogos da Série B; entenda

Ceará pede mudança da final do Nordestão contra o Sport para a Arena Pernambuco

CBF divulga datas de finais da Copa do Nordeste 2023 entre Ceará e Sport

Tags