Richardson leva 3º cartão amarelo e fica de fora do segundo jogo da final do Cearense

Volante do Vovô foi advertido após cometer falta em Lucero no primeiro tempo

Derrotado no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, o Ceará tem um desfalque certo para a partida decisiva do próximo sábado, 8. Após receber o terceiro cartão amarelo, o volante Richardson não poderá atuar no jogo que define quem será o campeão estadual de 2023.

O camisa 6 e capitão do Alvinegro de Porangabuçu foi advertido após cometer falta em Lucero no primeiro tempo e, com isso, completou a série de três cartões no Estadual. A tendência é que Caíque Gonçalves seja o escolhido para ocupar a vaga.



Cenário alvinegro para o jogo da volta



De acordo com o regulamento, o Vovô tem dois caminhos possíveis para levantar a taça. Para ser campeão logo no tempo normal de partida, o time comandado por Gustavo Morínigo terá de vencer por dois gols de diferença no jogo da volta.

Há ainda a possibilidade do Ceará sair com o título na disputa de pênaltis. Caso a equipe alvinegra vença por um gol de diferença, poderá conquistar o título nas cobranças de penalidades máximas.

O duelo decisivo está marcado para o próximo sábado, 8, também às 16 horas, na Arena Castelão.