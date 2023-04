Dois jogadores do Fortaleza podem conquistar quinto Estadual consecutivo junto com o time

O Fortaleza está a um empate da conquista de um inédito pentacampeonato estadual em sua história. Dentro do atual elenco do Tricolor, no entanto, apenas dois jogadores podem se tornar, de fato, pentacampeões, ou seja, tendo participado das campanhas dos cinco títulos, caso ocorra.

O lateral-direito Tinga e o atacante Romarinho são os atletas nesta condição. Ambos estão no clube desde 2018 e, portanto, participaram dos títulos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Mais que isso, os dois jogaram as finais das últimas quatro temporadas, tendo contribuído diretamente para os resultados.

Sobre o assunto Após goleada do Fortaleza na Sula, Vojvoda projeta final do Cearense: "Jogo equilibrado"

Galhardo promete foco do Fortaleza para "tentar o inédito pentacampeonato"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesse recorte, Tinga tem um jogo de final a mais que Romarinho. Ele jogou os duelos de ida e volta em 2019, os dois de 2020, a partida única de 2021 e o segundo duelo contra o Caucaia na temporada passada. Só não foi titular na ida de 2020, mas em compensação entrou e fez o gol da vitória do Fortaleza sobre o Ceará por 2 a 1, já nos acréscimos do segundo tempo.

+Tinga recebe proposta do Cruzeiro e pode deixar Fortaleza após Estadual

Já o atacante jogou a volta de 2019 e as duas partidas de 2020 como titular. Na decisão de 2021, foi reserva, mas entrou em campo. E no ano passado, participou apenas da ida contra o Caucaia, atuando desde o início. Ele, porém, não tem registro de gols com a camisa do Fortaleza nestas finais.

Os dois jogadores já participaram dos primeiros 90 da decisão de 2023, sábado passado, sendo que Tinga ficou em campo durante toda o jogo e Romarinho entrou apenas na reta final. Neste sábado, 8, em mais um Clássico-Rei para definir o campeão cearense, tanto o lateral-direito quanto o atacante tem boas possibilidades de atuação, inclusive começando a partida.

Na atual temporada, Romarinho fez 16 jogos e marcou um tento, enquanto Tinga disputou 15 e foi autor de uma assistência.



Tags