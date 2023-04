Fortaleza domina, goleia Palestino e estreia com vitória na Sul-Americana

Jogando diante do seu torcedor, Leão do Pici venceu o time chileno por 4 a 0 e iniciou torneio continental com pé direito

O Fortaleza estreou bem na Copa Sul-Americana 2023. Na Arena Castelão, a equipe tricolor goleou o Palestino por 4 a 0 nesta quarta-feira, 5, em jogo da primeira rodada da fase de grupos da competição. Os gols leoninos foram marcados por Thiago Galhardo, Pochettino (2x) e Lucero.



Com o resultado, o time assume a liderança do Grupo H com três pontos. O próximo compromisso na Sula será no dia 19 de abril, quando enfrenta o San Lorenzo, fora de casa.



Agora, o Tricolor do Pici foca suas atenções para o duelo contra o Ceará, pela final do Campeonato Cearense, que será disputado no sábado, 8.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Mandante, a equipe leonina iniciou a partida com a proposta clara de atacar a defesa adversária. E, logo aos quatro minutos, a estratégia resultou em gol. Na ocasião, Pikachu lançou a bola na área e achou Thiago Galhardo, que cabeceou e estufou as redes no Castelão.

Sobre o assunto Fortaleza receberá mais de R$ 10 milhões caso avance na Sula em 1º com 100% de aproveitamento

Técnico do Palestino aponta Fortaleza e San Lorenzo como favoritos, mas quer liderança do Grupo H

Retrospecto favorável, gols e assistência: Lucero reencontra o Palestino pelo Fortaleza

Após o tento, o Fortaleza diminuiu seu ímpeto. Confortável, o Leão trocava passes tranquilamente enquanto o Palestino aguardava um erro do time tricolor. O cenário mudou depois dos 30 minutos. A partir disso, o time de Vojvoda iniciou uma pressão pelo segundo gol.

Calebe quase marcou aos 32 após belo drible e finalização que obrigou o goleiro Rigamonti a fazer boa defesa. Depois, foi a vez de Galhardo. No lance, o camisa 91 tabelou com Guilherme, saiu de frente para o goleiro e tentou encobri-lo. Porém, a cavadinha saiu fraca e a defesa afastou.

Na volta para o segundo tempo, o Leão seguiu em busca do seu segundo tento. O time chileno, por sua vez, preferiu manter a postura defensiva. Aos 19 minutos, os visitantes conseguiram levar perigo ao gol do Leão. Na chance, Dávila dividiu com Fernando Miguel e Martínez aproveitou para finalizar forte, mas Brítez salvou o Tricolor. Depois, Benítez chutou e o goleiro tricolor realizou grande defesa.

No entanto, o Leão mostrou que queria garantir a vitória e marcou seu segundo gol. Após boa jogada de Caio Alexandre, Moisés finalizou em cima da defesa e a bola sobrou para Pochettino encher o pé para ampliar o placar.

Nos acréscimos, o Fortaleza ainda balançou as redes duas vezes, uma com Lucero e outra com Pochettino. No terceiro tento, o camisa 9 recebeu livre na área e guardou a bola no fundo das redes. Para finalizar, o camisa 7 finalizou bem e fechou o placar na Arena Castelão.