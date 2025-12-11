Google revela clube de futebol mais famoso no Brasil em 2025

Chelsea e PSG, finalistas do último Mundial de Clubes, voltam a se enfrentar, agora, no ranking dos times mais buscados no Google em 2025 / Crédito: Paul ELLIS / AFP

O Google divulgou o ranking das pesquisas mais feitas pelos brasileiros em 2025 e o futebol esteve no centro das atenções. O Mundial de Clubes liderou como o termo mais buscado do ano, enquanto PSG, Chelsea e Bayern de Munique apareceram entre os principais destaques. A seguir, confira as listas completas:

Mundial de Clubes e PSG lideram as buscas gerais No ranking geral, o PSG ficou em segundo lugar, superando celebridades, casos policiais e figuras públicas globais. Entre os termos mais pesquisados, aparecem também Preta Gil, Papa Francisco e Charlie Kirk. O Bayern surge na sexta colocação. 2025: ano histórico do PSG O PSG viveu uma temporada emblemática em 2025. Ainda no primeiro mês do ano, o clube conquistou a Supercopa da Uefa ao derrotar o Tottenham nos pênaltis. Já em maio, levantou sua primeira Champions League, goleando a Inter de Milão por 5 a 0 em uma final marcante. A equipe francesa também chegou à decisão da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, mas perdeu para o Chelsea por 3 a 0.

