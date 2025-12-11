Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Google revela clube de futebol mais famoso no Brasil em 2025

PSG ou Chelsea? Google revela clube mais famoso no Brasil em 2025

No Google, o futebol dominou as pesquisas dos brasileiros em 2025, com destaque para clubes europeus, ao lado de celebridades e eventos internacionais; confira
O Google divulgou o ranking das pesquisas mais feitas pelos brasileiros em 2025 e o futebol esteve no centro das atenções. O Mundial de Clubes liderou como o termo mais buscado do ano, enquanto PSG, Chelsea e Bayern de Munique apareceram entre os principais destaques.

A seguir, confira as listas completas:

Mundial de Clubes e PSG lideram as buscas gerais

No ranking geral, o PSG ficou em segundo lugar, superando celebridades, casos policiais e figuras públicas globais. Entre os termos mais pesquisados, aparecem também Preta Gil, Papa Francisco e Charlie Kirk. O Bayern surge na sexta colocação.

2025: ano histórico do PSG

O PSG viveu uma temporada emblemática em 2025. Ainda no primeiro mês do ano, o clube conquistou a Supercopa da Uefa ao derrotar o Tottenham nos pênaltis.

Já em maio, levantou sua primeira Champions League, goleando a Inter de Milão por 5 a 0 em uma final marcante.

A equipe francesa também chegou à decisão da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, mas perdeu para o Chelsea por 3 a 0.

Chelsea: feitos durante 2025

O Chelsea também ganhou grande visibilidade ao longo do ano. Em maio, o clube conquistou sua primeira taça da Conference Club, ao virar por 4 a 1 contra o Betis. Com isso, tornou-se a primeira equipe a vencer todos os torneios europeus que disputou.

Mas o clube londrino também esteve envolvido em polêmicas: a Federação Inglesa acusou o Chelsea de 74 violações das regras relacionadas a agentes e intermediários.

Segundo a FA, as irregularidades ocorreram entre 2009 e 2022, período em que o clube ainda era comandado por Roman Abramovich.

Buscas gerias do ano (2025):

  1. Mundial de Clubes
  2. PSG
  3. Preta Gil
  4. Chelsea
  5. Papa
  6. Bayern
  7. Labubu
  8. Charlie Kirk
  9. Caso Vitória
  10. Bobbie Goods

Clubes de futebol mais buscados no Google em 2025

Entre os clubes mais pesquisados no Google, o PSG liderou, seguido por Chelsea e Bayern. O primeiro time latino-americano no ranking é a LDU Quito, que aparece na sexta posição e supera equipes tradicionais da Europa.

Bayern e LDU: destaques do mundo do futebol

Seguindo a tradição, o Bayern voltou a dominar a Bundesliga, conquistando o campeonato alemão pela 34ª vez consecutiva, reforçando sua soberania nacional. Já a LDU viveu um ano de grande exposição internacional.

Na Libertadores, ganhou notoriedade ao eliminar favoritos brasileiros como Botafogo (oitavas) e São Paulo (quartas), sendo apelidada de "matador de gigantes". A trajetória foi interrompida apenas nas semifinais, contra o Palmeiras.

A equipe equatoriana encerra o ano com mais uma decisão: a final da Copa do Equador de 2025, marcada para 18 de dezembro, contra o Universidad Católica.

Clubes de Futebol mais buscados em 2025:

  1. PSG
  2. Chelsea
  3. Bayern
  4. Benfica
  5. Porto
  6. LDU
  7. Inter de Milão
  8. Pachuca
  9. Atlético de Madrid
  10. Auckland City

 

