Google revela clube de futebol mais famoso no Brasil em 2025

PSG ou Chelsea? Google revela clube mais famoso no Brasil em 2025No Google, o futebol dominou as pesquisas dos brasileiros em 2025, com destaque para clubes europeus, ao lado de celebridades e eventos internacionais; confira
O Google divulgou o ranking das pesquisas mais feitas pelos brasileiros em 2025 e o futebol esteve no centro das atenções. O Mundial de Clubes liderou como o termo mais buscado do ano, enquanto PSG, Chelsea e Bayern de Munique apareceram entre os principais destaques.
A seguir, confira as listas completas:
Mundial de Clubes e PSG lideram as buscas gerais
No ranking geral, o PSG ficou em segundo lugar, superando celebridades, casos policiais e figuras públicas globais. Entre os termos mais pesquisados, aparecem também Preta Gil, Papa Francisco e Charlie Kirk. O Bayern surge na sexta colocação.
2025: ano histórico do PSG
O PSG viveu uma temporada emblemática em 2025. Ainda no primeiro mês do ano, o clube conquistou a Supercopa da Uefa ao derrotar o Tottenham nos pênaltis.
Já em maio, levantou sua primeira Champions League, goleando a Inter de Milão por 5 a 0 em uma final marcante.
A equipe francesa também chegou à decisão da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, mas perdeu para o Chelsea por 3 a 0.
Chelsea: feitos durante 2025
O Chelsea também ganhou grande visibilidade ao longo do ano. Em maio, o clube conquistou sua primeira taça da Conference Club, ao virar por 4 a 1 contra o Betis. Com isso, tornou-se a primeira equipe a vencer todos os torneios europeus que disputou.
Mas o clube londrino também esteve envolvido em polêmicas: a Federação Inglesa acusou o Chelsea de 74 violações das regras relacionadas a agentes e intermediários.
Segundo a FA, as irregularidades ocorreram entre 2009 e 2022, período em que o clube ainda era comandado por Roman Abramovich.
Buscas gerias do ano (2025):
- Mundial de Clubes
- PSG
- Preta Gil
- Chelsea
- Papa
- Bayern
- Labubu
- Charlie Kirk
- Caso Vitória
- Bobbie Goods
Clubes de futebol mais buscados no Google em 2025
Entre os clubes mais pesquisados no Google, o PSG liderou, seguido por Chelsea e Bayern. O primeiro time latino-americano no ranking é a LDU Quito, que aparece na sexta posição e supera equipes tradicionais da Europa.
Bayern e LDU: destaques do mundo do futebol
Seguindo a tradição, o Bayern voltou a dominar a Bundesliga, conquistando o campeonato alemão pela 34ª vez consecutiva, reforçando sua soberania nacional. Já a LDU viveu um ano de grande exposição internacional.
Na Libertadores, ganhou notoriedade ao eliminar favoritos brasileiros como Botafogo (oitavas) e São Paulo (quartas), sendo apelidada de "matador de gigantes". A trajetória foi interrompida apenas nas semifinais, contra o Palmeiras.
A equipe equatoriana encerra o ano com mais uma decisão: a final da Copa do Equador de 2025, marcada para 18 de dezembro, contra o Universidad Católica.
Clubes de Futebol mais buscados em 2025:
- PSG
- Chelsea
- Bayern
- Benfica
- Porto
- LDU
- Inter de Milão
- Pachuca
- Atlético de Madrid
- Auckland City