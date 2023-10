Conheça a LDU, rival do Fortaleza na final da Copa Sul-Americana 2023

Paolo Guerrero é o centroavante da LDU e soma três gols em 11 jogos Crédito: JUAN MABROMATA / AFP

O Fortaleza irá enfrentar na final da Copa Sul-Americana um dos clubes mais tradicionais do Equador, a Liga Deportiva Universitária de Quito, popularmente conhecida como LDU. A equipe equatoriana se classificou para a decisão da Sula após passar pelo Defensa y Justicia, da Argentina. No placar agregado do confronto, 3 a 0 para o Rei de Copas. Fundada oficialmente em 1930, a LDU foi precedida por um clube amador formado por estudantes da Universidade Central do Equador, o Universitário. A equipe de Quito, capital equatoriana, é dona de uma vasta sala de troféus. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Campeã da Libertadores em 2008, vencendo o Fluminense, a equipe é a única do seu país que ostenta o maior título da América do Sul. Ainda conquistou a Sula em 2009, mais uma vez em cima do Tricolor das Laranjeiras, e duas Recopas, contra o Internacional em 2009 e o Estudiantes em 2010.

Outros destaques da equipe são os volantes argentinos Maurício Martinez e Lucas Piovi, peças recorrentes no onze ideal do treinador Luis Zubeldía. Alexander Alvarado, artilheiro da equipe na temporada com 12 gols, e Jhojan Julio são outros dois atletas fundamentais no esquema tático da equipe. Julio, ex-Santos, tem sete gols no ano. No ataque, Guerrero conta com dois concorrentes: Lisandro Alzugaray e José Angulo, que balançaram as redes na temporada, com sete e oito gols respectivamente. Na defesa, o haitiano Ricardo Adé e o equatoriano José Quinteros comandam a zaga que tomou apenas sete gols em 13 jogos disputados na Sula. Jogando na altitude de mais de 2.800 metros de Quito, no estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Casa Blanca, a equipe perdeu apenas dois jogos de 18 na temporada. Fora de casa o retrospecto é regular, em 17 partidas foram sete vitórias, seis empates e quatro derrotas.