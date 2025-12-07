Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vaga direta na Libertadores garante milhões aos cofres e alivia calendário do Fluminense

Vaga direta na Libertadores garante milhões aos cofres e alivia calendário do Fluminense

Vitória sobre o Bahia assegura premiação milionária antecipada e evita quatro jogos eliminatórios no início de 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense entra em campo neste domingo (07/12) com uma missão que vai muito além de somar três pontos. O confronto contra o Bahia, no Maracanã, define o planejamento inteiro da temporada de 2026. A diretoria e a comissão técnica sabem que garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores transforma a realidade do clube, tanto no aspecto financeiro quanto na gestão física do elenco. O empate do Botafogo na rodada anterior deixou o destino nas mãos do Tricolor: uma vitória simples assegura o quinto lugar e todos os benefícios que vêm com ele.

O primeiro grande impacto é orçamentário. A classificação direta oferece uma garantia imediata de receita. A Conmebol pagou cerca de US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões) aos clubes apenas pela participação na fase de grupos em 2025, além de prêmios por vitória. A tendência indica que esses valores aumentarão. Com esse dinheiro garantido, o departamento de futebol ganha segurança para negociar reforços de peso. Por outro lado, a queda para a “Pré-Libertadores” obriga o clube a manter o freio de mão puxado nos investimentos, pois a verba robusta só entra caso o time sobreviva aos mata-matas iniciais.

Fluminense trata jogo como final

A questão logística pesa tanto quanto o dinheiro. O calendário do futebol brasileiro raramente permite respiros, e pular etapas torna-se uma vantagem estratégica crucial. Se avançar direto aos grupos, o Fluminense estreará na competição continental apenas na semana de 7 de abril. Isso concede à comissão técnica de Luis Zubeldía quase dois meses a mais para preparar o time, entrosar reforços e recuperar atletas.

No entanto, caso precise disputar a fase preliminar, o cenário muda drasticamente. A estreia ocorreria já na semana de 17 de fevereiro. Essa antecipação forçaria a diretoria a acelerar contratações e queimaria etapas da pré-temporada. Além disso, evitar a fase prévia significa poupar o elenco de quatro jogos eliminatórios de alta tensão. O clube ganharia, assim, duas semanas livres (datas base de 18 de fevereiro e 4 de março) para treinamentos, algo raro e valioso. Por isso, o jogo contra o Bahia é tratado como uma verdadeira final nas Laranjeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar