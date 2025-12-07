Vaga direta na Libertadores garante milhões aos cofres e alivia calendário do Fluminense

O Fluminense entra em campo neste domingo (07/12) com uma missão que vai muito além de somar três pontos. O confronto contra o Bahia, no Maracanã, define o planejamento inteiro da temporada de 2026. A diretoria e a comissão técnica sabem que garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores transforma a realidade do clube, tanto no aspecto financeiro quanto na gestão física do elenco. O empate do Botafogo na rodada anterior deixou o destino nas mãos do Tricolor: uma vitória simples assegura o quinto lugar e todos os benefícios que vêm com ele.

O primeiro grande impacto é orçamentário. A classificação direta oferece uma garantia imediata de receita. A Conmebol pagou cerca de US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões) aos clubes apenas pela participação na fase de grupos em 2025, além de prêmios por vitória. A tendência indica que esses valores aumentarão. Com esse dinheiro garantido, o departamento de futebol ganha segurança para negociar reforços de peso. Por outro lado, a queda para a “Pré-Libertadores” obriga o clube a manter o freio de mão puxado nos investimentos, pois a verba robusta só entra caso o time sobreviva aos mata-matas iniciais.