Vaga direta na Libertadores garante milhões aos cofres e alivia calendário do Fluminense

Vaga direta na Libertadores garante milhões aos cofres e alivia calendário do FluminenseVitória sobre o Bahia assegura premiação milionária antecipada e evita quatro jogos eliminatórios no início de 2026
O Fluminense entra em campo neste domingo (07/12) com uma missão que vai muito além de somar três pontos. O confronto contra o Bahia, no Maracanã, define o planejamento inteiro da temporada de 2026. A diretoria e a comissão técnica sabem que garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores transforma a realidade do clube, tanto no aspecto financeiro quanto na gestão física do elenco. O empate do Botafogo na rodada anterior deixou o destino nas mãos do Tricolor: uma vitória simples assegura o quinto lugar e todos os benefícios que vêm com ele.
O primeiro grande impacto é orçamentário. A classificação direta oferece uma garantia imediata de receita. A Conmebol pagou cerca de US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões) aos clubes apenas pela participação na fase de grupos em 2025, além de prêmios por vitória. A tendência indica que esses valores aumentarão. Com esse dinheiro garantido, o departamento de futebol ganha segurança para negociar reforços de peso. Por outro lado, a queda para a “Pré-Libertadores” obriga o clube a manter o freio de mão puxado nos investimentos, pois a verba robusta só entra caso o time sobreviva aos mata-matas iniciais.
Fluminense trata jogo como final
A questão logística pesa tanto quanto o dinheiro. O calendário do futebol brasileiro raramente permite respiros, e pular etapas torna-se uma vantagem estratégica crucial. Se avançar direto aos grupos, o Fluminense estreará na competição continental apenas na semana de 7 de abril. Isso concede à comissão técnica de Luis Zubeldía quase dois meses a mais para preparar o time, entrosar reforços e recuperar atletas.
No entanto, caso precise disputar a fase preliminar, o cenário muda drasticamente. A estreia ocorreria já na semana de 17 de fevereiro. Essa antecipação forçaria a diretoria a acelerar contratações e queimaria etapas da pré-temporada. Além disso, evitar a fase prévia significa poupar o elenco de quatro jogos eliminatórios de alta tensão. O clube ganharia, assim, duas semanas livres (datas base de 18 de fevereiro e 4 de março) para treinamentos, algo raro e valioso. Por isso, o jogo contra o Bahia é tratado como uma verdadeira final nas Laranjeiras.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.