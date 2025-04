O que são Bobbie Goods? Entenda febre dos livros de colorir no TikTok

Bobbie Goods, livros de colorir com desenhos de ursinho tomaram conta das redes sociais neste ano - se tornando até trend no TikTok entre adultos

Os “Bobbie Goods”, como ficaram conhecidos, tomaram conta das redes sociais e impulsionaram a venda de livros para colorir em todas as livrarias do Brasil. Eles se tratam de cadernos para colorir animais fofinhos e vêm tendo destaque principalmente entre a geração Z (nascidos de 1997 a 2010).

Até março de 2025, foram vendidos mais de 150 mil livros de colorir no País, segundo o Nielsen Bookscan, serviço que monitora e analisa dados sobre as vendas de títulos no Brasil.

Laura compartilha que ela e sua enteada começaram a pintar por se identificarem com a atividade. “Os ‘Bobbie Goods’ eu conheci pelo TikTok, achava muito fofinho e fiquei com vontade de comprar o livrinho”, acrescenta ela, que comprou os livros após a repercussão.

Segundo o Nielsen Bookscan, os livros de colorir para adultos foram responsáveis por 6,5% das vendas de exemplares e 4,65% do faturamento das livrarias no primeiro semestre de 2015.

No momento de auge desses produtos, eles representaram, entre abril e maio daquele ano, 17,34% de todas as obras vendidas no Brasil e 14,21% do faturamento total.

No caso do livro de Johanna Basford, os desenhos retratavam casas e jardins com bastante detalhamento nas plantas e objetos. Já o estilo “Bobbie Goods” traz principalmente ursinhos em ambientes simples, como casas, cafeterias e barracas de comida.