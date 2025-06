Fundos da venda do Chelsea colocam Abramovich na mira da Justiça do Reino Unido

Embora mantenham conversas, as partes não conseguem chegar a um acordo quanto ao destino dos mais de 2 bilhões de libras do negócio

O governo britânico intensificou a pressão sobre Roman Abramovich e se declarou pronto para acionar a Justiça, caso não se resolva o impasse relacionado aos recursos provenientes da venda do Chelsea. Os 2,5 bilhões de libras (equivalentes a cerca de R$ 17 bilhões) estão congelados no Reino Unido desde quando o empresário teve que vender os Blues, devido a sanções da guerra na Ucrânia, em maio de 2022.

As autoridades britânicas exigem que todo o montante seja destinado exclusivamente a ações humanitárias voltadas às vítimas ucranianas do conflito. Abramovich, por sua vez, defende que os recursos atendam pessoas afetadas em ambos os lados — inclusive civis russos. O ex-proprietário do clube argumenta que sua proposta não contém distinção nacional e, assim, busca atender “todas as vítimas da guerra”.