Rumo à Libertadores 2026: conheça os classificados até agora

No momento, 35 dos 47 concorrentes estão definidos. Veja os times 100% confirmados e quais vagas seguem em aberto

A Libertadores de 2026 já conhece 35 dos seus 47 concorrentes ao título. O país com mais representantes é o Brasil. Inicialmente, teria sete vagas, mas ganhou mais uma por ter o atual campeão da Libertadores. Depois vem a Argentina, com sete vagas. Seriam seis, mas ganhou mais uma por ter o atual campeão da Sul-Americana (Lanús).

Alguns países ainda contam apenas com um time já conhecido, pois as vagas restantes dependerão de competições que ainda não terminaram (como o Brasil, que ainda terá uma vaga pela Copa do Brasil) ou de ligas nacionais que ainda estão em andamento.

Veja abaixo as vagas por país, quem já garantiu participação e quais ainda estão em aberto.Concorrentes da Libertadores-2026.

Brasil (8 vagas)

Flamengo

Palmeiras

Cruzeiro

Mirassol

Botafogo

Fluminense

Bahia

Resta uma vaga: Campeão da Copa do Brasil ou 8º colocado do Brasileiro.