Charlie Kirk: o que se sabe de atentado a aliado de Trump

Getty Images O ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, sofreu um atentado nesta quarta-feira (10/9) durante um evento nos Estados Unidos. Um tiro foi disparado contra Kirk na universidade de Utah Valley, em Orem, Utah, onde ele participava de um evento.

A universidade divulgou um comunicado afirmando não saber das condições de saúde de Kirk, mas confirmou a ocorrência, que aconteceu às 12h25 em horário local (15h25 em Brasília). Ainda de acordo com a instituição, o atirador foi detido. "Um único tiro foi disparado no pátio perto da praça de alimentação do campus de Orem da Universidade Utah Valley quando o Sr. Charlie Kirk começou a falar no evento planejado", disse a universidade. O campus foi fechado, e o FBI (a polícia federal americana) está se dirigindo ao local.

O ativista é conhecido por conduzir debates ao ar livre em universidades dos EUA. Ele lidera o grupo de estudante conservadores Turning Point USA e tem um podcast, além de milhões de seguidores nas redes sociais. Trump e o vice-presidente J.D. Vance pediram que as pessoas rezem pela vida de Kirk.

"Devemos todos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado", escreveu o presidente na sua rede social, a Truth Social. "Um cara incrível, dos pés à cabeça. QUE DEUS O ABENÇOE!" Segundo Mike Wendling, jornalista da BBC News, Kirk é um dos maiores influenciadores conservadores nos EUA na atualidade.

Wendling afirma que o ativista é um apoiador "fervoroso" de Trump e tem um papel fundamental no movimento MAGA (em referência ao slogan "Make America Great Again"), base de apoio do presidente americano. "O Turning Point investiu com dinheiro e pessoas nos estados indecisos durante a eleição presidencial do ano passado. Ele [Kirk] discursou em convenções republicanas e, no ano passado, Donald Trump retribuiu o favor com um grande discurso em uma conferência no Turning Point no Arizona", relata o jornalista da BBC. A religião evangélica e a família de Kirk — ele é casado com uma ex-Miss Arizona, com quem tem dois filhos — têm bastante destaque em sua atuação.