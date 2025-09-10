Charlie Kirk: o que se sabe de atentado a aliado de Trump

Charlie Kirk: o que se sabe de atentado a ativista aliado de TrumpDonald Trump e o vice-presidente J.D. Vance pediram que as pessoas rezem pela vida de Kirk
O ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, sofreu um atentado nesta quarta-feira (10/9) durante um evento nos Estados Unidos.
Um tiro foi disparado contra Kirk na universidade de Utah Valley, em Orem, Utah, onde ele participava de um evento.
A universidade divulgou um comunicado afirmando não saber das condições de saúde de Kirk, mas confirmou a ocorrência, que aconteceu às 12h25 em horário local (15h25 em Brasília).
Ainda de acordo com a instituição, o atirador foi detido.
"Um único tiro foi disparado no pátio perto da praça de alimentação do campus de Orem da Universidade Utah Valley quando o Sr. Charlie Kirk começou a falar no evento planejado", disse a universidade.
O campus foi fechado, e o FBI (a polícia federal americana) está se dirigindo ao local.
O ativista é conhecido por conduzir debates ao ar livre em universidades dos EUA.
Ele lidera o grupo de estudante conservadores Turning Point USA e tem um podcast, além de milhões de seguidores nas redes sociais.
Trump e o vice-presidente J.D. Vance pediram que as pessoas rezem pela vida de Kirk.
"Devemos todos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado", escreveu o presidente na sua rede social, a Truth Social.
"Um cara incrível, dos pés à cabeça. QUE DEUS O ABENÇOE!"
Segundo Mike Wendling, jornalista da BBC News, Kirk é um dos maiores influenciadores conservadores nos EUA na atualidade.
Wendling afirma que o ativista é um apoiador "fervoroso" de Trump e tem um papel fundamental no movimento MAGA (em referência ao slogan "Make America Great Again"), base de apoio do presidente americano.
"O Turning Point investiu com dinheiro e pessoas nos estados indecisos durante a eleição presidencial do ano passado. Ele [Kirk] discursou em convenções republicanas e, no ano passado, Donald Trump retribuiu o favor com um grande discurso em uma conferência no Turning Point no Arizona", relata o jornalista da BBC.
A religião evangélica e a família de Kirk — ele é casado com uma ex-Miss Arizona, com quem tem dois filhos — têm bastante destaque em sua atuação.
Ele é visto como o futuro do ativismo conservador e, ao mesmo, é alguém fortemente divisivo.
O repórter da BBC News Bernd Debusmann Jr. estava na Casa Branca quando a notícia começou a circular e relata que o clima ali foi de choque.
"Eu fiquei sabendo que o atentado havia ocorrido quando uma jovem funcionária ofegante exclamou 'meu Deus, Charlie Kirk foi baleado', enquanto eu estava do lado de fora do escritório de um funcionário de alto escalão da Casa Branca. Isso provocou ainda mais exclamações de outros funcionários da Casa Branca que estavam por perto", conta Bernd Debusmann Jr.
