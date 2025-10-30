Palmeiras faz história, goleia a LDU e fará a final da Libertadores com o Flamengo

Palmeiras faz história, goleia a LDU e fará a final da Libertadores com o FlamengoUma das maiores vitórias da história da Liberta! Verdão, que perdeu 3 a 0 na ida, faz 4 a 0 e está na decisão Quem será tetra? Palmeiras ou Fla?
O Palmeiras escreveu, na noite desta quinta-feira, 30/10, um dos capítulos mais incríveis de sua rica história. Afinal, no Allianz Parque, pela volta da semifinal da Copa Libertadores, o Verdão precisava vencer por três gols de diferença para devolver a derrota sofrida para a LDU, em Quito, por 3 a 0. E fez mais do que isso. Goleou por 4 a 0. Assim, com o resultado, o Palmeiras garantiu vaga na final, quando enfrentará o Flamengo, em 29/11, na cidade de Lima, no Peru. Este duelo entre brasileiros será histórico. Afinal, o vencedor se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da maior competição sul-americana. Vale lembrar que o Palmeiras foi campeão da Libertadores em 1999, 2020 e 2021, quando venceu justamente o Flamengo. Já o gigante carioca conquistou o torneio em 1981, 2019 e 2022. Enfim, aguardem tudo nesta decisçao entre os maiores rivais da atualidade. E o jogo do ano!
Vale lembrar que o Palmeiras foi campeão da Libertadores em 1999, 2020 e 2021 — nesta última ocasião, justamente contra o Flamengo. Já o gigante carioca levantou o troféu em 1981, 2019 e 2022.
Palmeiras vai para o intervalo vencendo por 2 a 0
Abel escalou um Palmeiras com três zagueiros e Allan e Sosa como titulares. E foram os dois que fizeram a jogada do primeiro gol, aos 20 minutos. Allan, jogando como ala pela direita, recebeu e cruzou na cabeça de Sosa, um terceiro atacante neste esquema ousado, que fez 1 a 0. Antes disso, o Palmeiras massacrou no ataque, mas com muitos chuveirinhos e algumas jogadas de perigo, quase sempre buscando Flaco López, mas até o gol de Sosa, sem muito sucesso.
Claro que o gol incendiou ainda mais a torcida, empurrando o Verdão rumo ao segundo gol, de preferência ainda na primeira etapa. A chance de ouro veio em um contra-ataque com três palmeirenses contra apenas um zagueiro — era gol certo! Mina. Vitor Roque entrou na área e podia escolher: se rolasse para Allan, seria 2 a 0. Mas Vitor Roque tentou chutar e Mina salvou. Impensável essa bola não entrar. Que fominha você foi, Vitor Roque!
A pressão seguiu. Embora a LDU lutasse e até tentasse atacar — quase marcou com Azulgaray —, o Palmeiras chegou ao segundo gol. Aos 49, Andreas cobrou falta para o lado, e Sosa cruzou para a área. Vitor Roque ajeitou e Bruno Fuchs concluiu: 2 a 0. Não teve nem saída de bola, e o Palmeiras seguia para o intervalo com 2 a 0 no placar e precisando de apenas mais um gol para, ao menos, levar aos pênaltis. O Allianz fervia!
Veiga marca e mata-mata está igualado!
O segundo tempo começou com a LDU em cima nos primeiros três minutos. Mas as bolas levantadas não deram em nada. E, aos três minutos, quase saiu o terceiro gol palmeirense, quando Piquerez cruzou e Flaco López cabeceou para grande defesa de Domínguez. A zaga rebateu, mas Andreas Pereira chutou para fora — muito perto. De vez em quando, a LDU se aventurava na frente, como em cabeçada de Medina. Só dava Palmeiras. Raphael Veiga entrou aos 19 e, neste mesmo minuto, cobrou falta que Domínguez voou para salvar. Aos 20 da etapa final, o Verdão tinha 69% de posse e 21 a 5 em finalizações, o que mostra o incrível domínio territorial dos paulistas.
Veiga de novo: 4 a 0 Verdão, na final da Libertadores!
O terceiro gol era questão de tempo — e saiu aos 23 minutos. Vitor Roque recebeu pela esquerda e tocou para Raphael Veiga, que entrou no meio da defesa para fazer o gol que igualou o mata-mata. A dúvida era saber se o Palmeiras faria o quarto gol e se classificaria diretamente para a final ou se a LDU iria se segurar para levar a decisão para os pênaltis. A LDU não sabia o que fazer. E Allan estava endiabrado. Em certo momento, recebeu pela direita, fez o que quis com a marcação e na raça entrou na área, sendo derribado. Pênalti. Era 36 minutos e Raphael Veiga cobrou. Palmeiras, histórico, 4 a 0. Assim, era só esperar o apito do juiz. E a final entre Palmeiras e Flamengo, dia 29/11, também ficará para a história. Enfim, quem será o tetracampeão?
Brasileirão G7
Assim, está confirmada também mais uma vaga para o Brasil na Libertadores. Afinal, como Fla e Palmeiras terminarão no G6 e um deles ganhará a Libertadores , o sétimo colocado do Brasileirão terá vaga na fase eliminatória da Libertadores 2026.
PALMEIRAS 4×0 LDU
Copa Libertadores 2025 – Semifinal (Jogo de volta)
Data: 30/10/2025
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Público: 39.937
Renda: R$ 3.822.949,60
Gols: Sosa, 20’/1ºT (1-0); Fuchs, 49’/1ºT (2-0); Rapahel Veiga, 22’/2ºT (3-0). Raphael Veiga, de pênalti, 36’/2ºT (4-0)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Khellven, 29’/2ºT), Gustavo Gómez e Murilo; Allan (Giay, 41’/2ºT), Andreas Pereira, Mauricio (Felipe Anderson, 19’/2ºT) e Piquerez; Sosa (Raphael Veiga, 19’/2ºT), Flaco López e Vitor Roque (Aníbal Moreno, 41’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
LDU: Alexander Domínguez; Mina, Ricardo Adé e Quiñónez; Cornejo, Villamil, Gruezo e Cuero; Medina (Estrada, 21’/2ºT)e Alzugaray (Pastrán, Intervalo). Técnico: Tiago Nunes.
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Assistentes: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL)
VAR: David Rodriguez (COL)
Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Vitor Roque, Raphael Veiga (PAL); Quintero, Mina, Villamil, Gruezo (LDU).
Cartões Vermelhos:
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente