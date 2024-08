Jogos do Espanhol: quando começa, onde assistir ao vivo e mais

Na temporada passada, coube ao Real Madrid aumentar sua vantagem como o maior vencedor do torneio. Com 36 títulos, os Galácticos detêm nove de diferença para o segundo colocado e seu maior rival, o Barcelona.

A edição de 2024/2025 do Campeonato Espanhol contará com 20 equipes. O campeonato, ao fim, rebaixa três equipes, substituídas pelos dois primeiros colocados da segunda divisão, e uma equipe classificada via playoffs disputados com as equipe que ficaram entre a terceira e sexta colocação.

Com início no dia 15 de agosto, a previsão para o término do campeonato é 25 de maio de 2025.

Em um dos principais campeonatos do mundo, as três equipes que mais figuram entre os favoritos são Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona .

Com um desejo que já era antigo, foi com o fim da temporada anterior que Kylian Mbappé anunciou sua ida ao clube espanhol. Além do francês, a contratação da jovem estrela brasileira, Endrick , promete movimentar o mundo da bola durante muito tempo.

Atlético de Madrid

Hoje, definitivamente, o Atlético de Madrid cada vez mais se tornou a personificação do seu técnico, Diego Simeone, em forma de clube.

Com as saídas pontuais de jogadores como Morata, Saúl e Savic, o clube se movimentou com peças bem ao estilo do seu atual comandante. A maior delas foi a chegada do campeão do mundo pela Argentina, Julian Álvarez.

O jogador, que não era titular absoluto no Manchester City, concretizou sua ida aos Colchoneros com o intuito de ser um pilar no ataque.