Lamine Yamal: quem é a joia de 16 anos que se destaca na Eurocopa

Com diversos recordes quebrados, conheça Lamine Yamal, a nova joia do futebol mundial Crédito: Miguel Medina/AFP

Com gol decisivo na semifinal da Eurocopa, o jovem espanhol Lamine Yamal, de somente 16 anos, vem despontando como uma nova estrela do futebol mundial. O jogador, que já era apontado como grande destaque no Barcelona, agora brilha por sua seleção nacional. Yamal é uma estrela em ascensão no mundo do futebol após brilhar em alto nível em seu clube na temporada 2023-24. Ele recebeu elogios pela capacidade de se destacar nos mais altos níveis graças à sua técnica, produção e estética.



O gol de Yamal na terça-feira, 9, foi importante para o empate e, consequentemente, para a virada da seleção espanhola contra a França. O chute certeiro de fora da área entrou para a história, tornando-o o jogador mais jovem a marcar um gol em uma partida de Eurocopa. Conheça a seguir a história e a carreira do jovem atacante. Lamine Yamal: início próspero no Barcelona Geralmente, jovens jogadores têm poucas chances para atuar logo de imediato em equipes do alto escalão do futebol mundial. Uma chuva de coincidências trouxe a oportunidade certa para o jovem Yamal. Diversas cessões e uma crise financeira, impediam o Barcelona de investir em jogadores já renomados. A opção foi investir nos jogadores da base do clube. Estando na equipe catalã desde os 7 anos de idade, Yamal foi uma dessas peças.

Há duas temporadas o ponta-direita entrou em campo pela primeira vez no Spotify Camp Nou contra o Real Betis, tornando-se o jogador mais jovem a estrear pelo Barcelona. Uma aparição aos 15 anos que deu o tom para o caminho pioneiro que viria.

Durante o primeiro jogo em casa no Campeonato Espanhol na temporada mais recente, o Estádio Olímpico Lluís Companys testemunhou outro marco para o jogador. Com 16 anos e 38 dias de idade, Yamal se tornou o jogador mais jovem do século 21 a começar um jogo do torneio. Lamine Yamal: ascensão e primeiras convocações Logo na sua primeira temporada atuando pelo futebol profissional, Yamal recebeu as primeiras oportunidades de atuar pela seleção espanhola. Aos 16 anos e 50 dias, o jogador foi convocado para atuar pela primeira vez com a camisa da La Furia. O marco aconteceu no dia 1 de setembro de 2023, pelo treinador Luis de la Fuente, nas eliminatórias da Eurocopa 2024 contra a Geórgia e o Chipre.

Uma semana após, na partida contra a Geórgia, o jogador entrou pouco antes do final do primeiro tempo após a contusão de Dani Olmo. Aos 29 minutos da segunda etapa, ele recebeu um passe de Williams e marcou seu primeiro gol. Durante o jogo, além de quebrar o recorde de mais jovem a estrear, ainda de quebra marcou um gol na goleada de 7x1 pela equipe espanhola e se tornou o mais jovem a fazer um gol pela sua seleção. Lamine Yamal: Recordes quebrados Antes mesmo de completar 17 anos, o jogador já superou diversos recordes. Assim, ele já pode se considerar um marco na história do futebol mundial.