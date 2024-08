Barcelona toma decisão sobre futuro de Vitor Roque; entenda

Clube deseja emprestar ou vender brasileiro e já comunicou ao empresário do atleta, segundo jornal espanhol 'Marca'

O Barcelona definiu o futuro do brasileiro Vitor Roque para a próxima temporada, que terá início neste mês. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, a diretoria catalã tomou a decisão de negociar o atacante. Ela, então, já comunicou o cenário ao empresário do jogador, André Cury, na última semana.

Dessa forma, o clube aceita emprestar ou até vender o atleta, que esperava ter mais chances com a chegada do treinador Hansi Flick. Os culés querem 30 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões) e esperam definir logo na próxima semana.