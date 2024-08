Jornais espanhóis avaliam prós e contras de estreia de Endrick pelo Real Madrid

Nesta quarta-feira (31) Endrick estreou pelo Real Madrid em amistoso de pré-temporada que terminou com derrota por 1 a 0 para o Milan , em Chicago, nos Estados Unidos. Titular logo de cara, ele foi participativo antes de ser substituído no intervalo pelo técnico Carlo Ancelotti.

“‘Endrick, pegue a bola e vá para cima!’, foi o que se escutou no banco de reservas do Soldier Field. O pedido era de Carlo Ancelotti, e mensagem não tinha como ser mais clara. Com apenas dois minutos, Endrick já havia recebido a primeira falta de um zagueiro que o marcou sem descsando. Recebeu, girou para meter o corpo e foi atropelado por trás. E era exatamente isso que o treinador italiano queria do brasileiro”, escreveu.

Além disso, o diário ressaltou que o treinador ainda não exigirá muito do camisa 16, embora seja enorme a expectativa geral em Madri para ver o “Rock ‘n Roll” do brasileiro em campo.

“Com metros para correr contra a defesa adiantada do time italiano, Endrick precisava tirar de sua potência e força nas pernas para tratar de causar dano aos adversários. Carletto sabe perfeitamente quais são as melhores qualidades do atacante (‘É potente e muito rápido’), mas, como afirmou em sua coletiva prévia, não é ainda o momento de exigir muito do garoto, que deve antes de tudo seguir um plano estabelecido”, pontuou.