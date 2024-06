Toni Kroos expõe planos após a aposentadoria

“(Ficarei) Principalmente com minha família. Continuarei com o podcast com meu irmão Félix. E vou trabalhar na academia (nas categorias de base) do Real Madrid. A partir de setembro também terá início a Icon League (novo formato de competição de futsal). Mas também está claro que não vou me envolver em 18 projetos agora para ficar tão ocupado como quando era um jogador ativo”, indicou Toni.

Em outra entrevista, Kroos anunciou que se vai deixar o futebol ao final desta temporada. Assim, a Eurocopa pela Alemanha seria sua última competição como atleta profissional. Ele vai em busca de seu segundo título pela seleção, já que venceu a Copa do Mundo em 2014. O fato de o torneio ser em sua terra natal influenciou ele a repensar sua aposentadoria da equipe nacional.

Ele aceitou pedido do técnico Julian Nagelsmann e desde o seu retorno à seleção, atuou em dois amistosos. Assim, ele terá entre mais quatro a oito jogos antes de se despedir dos gramados.