Atlético de Madrid anuncia a contratação de Julián Álvarez

O Atlético de Madrid anunciou, nesta segunda-feira (12), a contratação do atacante Julián Álvarez, ex-Manchester City. Assim, o jogador, de 24 anos, assinou contrato de 2030 com os espanhóis, que teriam pago cerca de € 80 milhões (R$ 481 milhões). Esta é a maior venda da história do clube inglês.

