Vinícius Júnior recusa proposta de R$ 6 bilhões para jogar no futebol saudita

O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, recusou uma proposta para ingressar no futebol saudita. De acordo com o jornal The Athletic, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) tentou convencer o brasileiro a se transferir para algum time local.



A ideia da entidade é de que Vinícius Júnior seja o grande nome da liga antes da Copa do Mundo de 2034, que será realizada justamente na Arábia Saudita.



Os investidores, no entanto, enfrentaram resistência do Real Madrid, time do atacante brasileiro, que acertou, em 2022, a renovação com o jogador até 2027. O clube espanhol aceitaria apenas o valor da multa – avaliada em € 1 bilhão, cerca de 6 bilhões de reais – para negociar o jogador.