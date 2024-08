Ronaldo Fenômeno descarta venda de seu outro clube de futebol

Ex-atacante recebeu algumas propostas pelo Real Valladolid, da Espanha, mas não as classificou como interessantes Crédito: Jogada 10

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno tomou a decisão de recuar em seu plano de vender seu outro clube, o Real Valladolid, da Espanha. Mas tal escolha não é definitiva. Isso porque, o ex-dono da SAF do Cruzeiro até recebeu algumas propostas pelo clube espanhol, mas não as avaliou como atrativas para todas as partes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Até porque segundo a análise do ex-jogador, ele ainda não conseguiu cumprir com todos os objetivos que prometeu desde que assumiu a administração. Tal cenário foi revelado pelo novo porta-voz do Valladolid, Jorge Santiago, em entrevista à imprensa.

Segundo Santiago, Fenômeno ainda deseja aumentar a visibilidade e melhorar a imagem do clube espanhol. Especialmente trazer patrocínios internacionais. O planejamento, de acordo com Jorge Santiago, é conseguir ampliar a sua marca para os Emirados Árabes Unidos. Em seguida, o porta-voz confirmou que o proprietário recebeu algumas propostas. “É verdade que houve ofertas muito interessantes para Ronaldo”, admitiu. Ronaldo é proprietário do Valladolid há seis anos O ex-atacante se tornou dono do Real Valladolid em 2018 quando adquiriu 51% das ações do clube por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 151 milhões na cotação da época). Atualmente, Ronaldo já possui 82,77% de participações do clube.