Perfil de jogadora da Espanha sofre invasão após menosprezar vitória da Seleção

A Seleção feminina conquistou emblemática vitória por 4 a 2 sobre a Espanha, na semifinal da Olimpíada, na última terça-feira (6). Contudo, a atuação das brasileiras recebeu avaliação negativa de Jenni Hermoso. Afinal, a meio-campista de “La Roja” (“A Vermelha”, em espanhol) fez críticas às adversárias por “não jogar futebol”.

Assim, a torcida brasileira decidiu responder à jogadora espanhola depois que sua declaração passou a repercutir pelo mundo. Tanto que suas postagens no Instagram ganharam diversos comentários com piadas e provocação em relação à fala. Entre eles, “Ainda bem que a França fica pertinho da Espanha… Dá tempo de chorar em casa”, que foi acompanhado de emojis de risada e bandeiras do Brasil.