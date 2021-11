The Voice Brasil: cearense Camila Marieta participa das Batalhas hoje, 23

Hoje, terça-feira, 23 de novembro, o The Voice Brasil exibe seu oitavo episódio, sendo a segunda noite da fase de Batalhas. A cearense Camila Marieta, de 24 anos, estará presente no programa de hoje e, em entrevista exclusiva ao O POVO, deu detalhes sobre sua preparação e expectativas.

Cantando "Espumas ao Vento", a cantora conseguiu virar as cadeiras de todos dos jurados nas Audições às Cegas e escolheu fazer parte do time Iza. A composição é do pernambucano Accioly Neto e, entre suas gravações mais famosas, está a do cearense Fagner. Agora, nas Batalhas, a dinâmica é diferente. Os técnicos Iza, Lulu Santos, Claudia Leitte e Carlinhos Brown dividem seus times em duplas para batalhar cantando a mesma música.

Porém, com a nova regra, apenas o quinto técnico, Michel Teló, poderá salvar vozes eliminadas nas performances usando o botão "peguei". Assim, ele formará seu próprio time e irá competir com as equipes dos outros jurados nas próximas fases.

Camila Marieta conta que recebeu quatro opções de músicas para esta etapa e precisou escolher uma delas, juntamente com o outro participante que irá competir, cujo nome ainda não foi revelado. Depois, viajou para o Rio de Janeiro, onde ensaiou e gravou a Batalha.

Apesar da cearense não poder revelar qual é a canção antes do programa ir ao ar, o Gshow deu spoilers sobre algumas das faixas que serão ouvidas hoje: "Desafio" (Adalto Magalha/ Délcio Luiz), "Prisoner" (Dua Lipa/ Miley Cyrus), "Mas Que Nada" (Jorge Ben Jor), "As Rosas Não Falam" (Cartola), "Tangerina" (Tiago Iorc/ Roberto Pollo), "I Can´t Help It" (Stevie Wonder/ Susaye Greene-Brown), "Tempos Modernos" (Lulu Santos) e "The Prayer" (Albert Testa/ Carol Bayer Sager/ David Foster/ Tony Renis).

Apesar de ser do Time Iza, Camila Marieta revela que tem mais contato com o produtor da cantora. Foi ele que a entrevistou para entrar no programa e influenciou sua decisão de escolher o Iza como técnica. "Ele ficou o tempo inteiro pedindo para eu escolher ela, caso ela virasse. Na hora, quando todos viraram, eu fiquei muito em dúvida e acabei escolhendo ela porque já estava em mente", conta.

"Não foi muito estratégico. Até porque, se fosse estratégico, eu não teria escolhido ela, teria escolhido um time não tão forte, porque o dela é muito forte", explica. Depois que o programa foi ao ar, Camila reparou que o plateia tinha pedido para ela escolher Claudia Leitte. "Adoraria estar no time da Claudia, ela é incrível, inspiração. Inclusive, de todos os jurados os que têm mais estrada são a Claudia, o Brown e o Lulu. A Iza é a mais novinha", pontua.

Caso continue no programa, Camila Marieta revela que pretende apresentar diferentes tipos de músicas e não apenas composições famosas com cearenses. "Acho que vou, em outros momentos, apresentar outra cearense e se tiver oportunidade uma (composição) minha. Mas bem focado em releitura, pra dar essa cara de Camila Marieta. Meu estilo é pegar uma música e fazer essa música minha cara", explica.

Apesar dos planos, a cantora acredita que o participante WD já venceu a edição deste ano. "Ele teve muito apelo do público, tem quase 1 milhão de seguidores, sendo convidado pra festa de lançamento da Luisa Sonza. Ele já tá bombado. Ele já venceu", afirma.

Vencendo ou não, Camila Marieta reconhece que o programa já abriu muitas portas para ela. "Caso tenha o Réveillon de Fortaleza, eu provavelmente vou tocar no aterro", revela. Sobre os planos futuros, a cantora pretende focar nas suas faixas já lançadas, para que o público conheça seu trabalho, mas pretende lançar um novo disco em 2022.

Relembre a apresentação de Camila Marieta nas Audições às Cegas:

