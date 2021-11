Confira rankings dos cantores e hits mais ouvidos em 2021 no Deezer

Sertanejo segue forte no país com "Batom de Cereja" como a música mais ouvida do ano. Marília Mendonça e João Gomes também são destaques

Com seu piseiro e canções sobre amor, João Gomes dominou o País em 2021. Da vaquejada para o streaming, o cantor conquistou os brasileiros com seu álbum de estreia, "Eu Tenho a Senha", que foi o mais ouvido de 2021 no Deezer. Zé Vaqueiro, outro sucesso do forró, ficou em segundo lugar na lista de álbuns mais ouvidos com o "O Original". O pop também marcou presença na lista de álbuns mais ouvidos com o "DOCE 22" de Luísa Sonza e o álbum de estreia da cantora norte-americana Olivia Rodrigo, "Sour".

Já na lista de artistas mais ouvidos do ano, Os Barões Da Pisadinha se destacam no primeiro lugar, mostrando que conquistaram de vez os brasileiros. Gusttavo Lima e Wesley Safadão seguem na lista, com o segundo e o terceiro lugar respectivamente. E quem não poderia faltar no pódio é a rainha da sofrência, Marília Mendonça. A cantora conquistou o quarto lugar de artistas mais ouvidos e o primeiro lugar de cantoras mais ouvidas na Deezer no Brasil pelo terceiro ano consecutivo.

Maiara & Maraisa, grandes parcerias e amigas de Marília, aparecem em segundo lugar na lista de cantoras mais ouvidas, Ludmilla em terceiro, e Luísa Sonza e Anitta, em quarto e quinto lugar respectivamente.

O sertanejo e o forró se mostraram os ritmos do momento, no Top 5 de músicas mais ouvidas na plataforma de streaming, "Batom de Cereja", de Israel e Rodolffo ficaram em primeiro lugar, "Facas" de Diego & Victor Hugo, Bruno & Marrone, foi a segunda mais ouvida, seguida de "Baby Me Atende" de Matheus Fernandes, Dilsinho, "Ele É Ele, Eu Sou Eu", de Wesley Safadão, Os Barões Da Pisadinha e "Tapão Na Raba", de Raí Saia Rodada.

As playlists mais reproduzidas do ano mostram mais uma vez a paixão do brasileiro pelo sertanejo. "Vem pro Sertanejo" e "Top 50 Sertanejo" estão em segundo e quinto lugar respectivamente nas lista. "Estouradas do Forró" ficou em quarto, "Explosão Brasil" ficou em terceiro, e em primeiríssimo lugar a playlist "#hitou", com os maiores hits do momento.

