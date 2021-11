Indicados ao Grammy 2022 são divulgados hoje, 23/11; onde assistir online

Os indicados ao Grammy Awards de 2022 serão revelados hoje, terça-feira, 23 de novembro (23/11). Um total de 86 categorias terão os nomes de seus concorrentes divulgados e espera-se que a premiação aconteça em janeiro do próximo ano, no dia 31. O anúncio oficial do maior prêmio da música mundial é bastante aguardado tanto pelos artistas quanto pelos seus fãs.

Dentre os nomes que provavelmente estarão nas disputas em categorias principais, como a de Álbum do Ano, tem nomes como Justin Bieber, Taylor Swift, Lil Nas X, Billie Eilish e Doja Cat. Já na Gravação do Ano, BTS e Olivia Rodrigo estão entre algumas das principais apostas para a categoria de indicados. Também há chances da cantora Anitta estar indicada entre na categoria de Artista Revelação. Confira aqui algumas apostas para o Grammy 2022.

Sobre o assunto Grammy 2021: veja a lista dos principais vencedores da premiação

Lollapalooza 2022: conheça as atrações Foo Fighters e Machine Gun Kelly

Grammy 2022 ao vivo: onde assistir, anúncio dos indicados e mais do prêmio

Indicados Grammy 2022: como e onde assistir ao vivo o anúncio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Indicados ao Grammy 2022: horário e onde assistir

A partir de 14 horas (horário de Brasília) de hoje (23/11), os indicados ao Grammy 2022 serão conhecidos pelo público. O CEO da academia do Grammy, Harvey Mason Jr., irá comandar o anúncio dos indicados através de uma transmissão ao vivo no site da premiação. No Twitter, é possível acompanhar o anúncio durante o Moments da premiação.

Também é possível acompanhar os indicados da premiação abaixo:

Indicados ao Grammy 2022: quem vai estar?

Além da apresentação do CEO do Grammy, Harvey Mason Jr, diversos artistas estarão presentes da cerimônia para anunciar diversas categorias. Dentre os artistas confirmados, está a banda Måneskin e o grupo sul-coreano BTS.



Tags