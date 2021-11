Camila Queiroz de fora? ‘Casamento às cegas Brasil’ é renovado

A Netflix também confirmou a continuidade de "Brincando Com Fogo" e outros três produções para 2022

A Netflix confirmou nesta terça-feira, 23, a segunda temporada de um dos grandes sucessos da plataforma neste ano: o reality show “Casamento Às Cegas Brasil”. O programa é uma versão brasileira da série de TV “Love Is Blind”, originalmente exibida nos Estados Unidos, e terá sua continuidade assegurada para 2022. A primeira temporada foi apresentada pelos atores Camila Queiroz e Klébber Toledo, casados na vida real.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

A confirmação ocorreu no evento "Mais Brasil na Tela". Em “Casamento Às Cegas”, homens e mulheres têm encontros entre si, mas eles não se conhecem previamente, não se veem e são separados por cabines. Após conversas, eles decidem se irão se casar antes de qualquer contato visual. Aqueles que dizem “sim” aos pedidos seguem para uma lua de mel e para uma jornada de 30 dias de convivência para saber se, enfim, estão aptos a se casar.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Camila Queiroz fala sobre fim do contrato com a Globo: ‘empresa tentou puni-la’

Até a publicação desta matéria, não foram confirmadas as presenças de Toledo e Queiroz na apresentação do reality. Além desse programa, a Netflix anunciou a renovação de “Brincando Com Fogo Brasil” e a produção de três outros programas para 2022, sendo eles “Iron Chef Brasil”, comandado por Fernanda Souza, “Ideias À Venda”, apresentado por Eliana, e “Queer Eye Brasil”.

Tags