Netflix anuncia primeira superprodução de ação do Brasil

Sheron Menezzes e Thiago Martins estão no elenco da primeira superprodução de ação da Netflix no Brasil. O filme "Carga Máxima" apresenta o universo de pilotos de corrida de caminhão e avança com trama de crimes quando o protagonista, vivido por Thiago, se envolve com uma quadrilha de roubo de cargas. A obra audiovisual deve estrear em 2022. A informação foi divulgada no "Mais Brasil na Tela", evento realizado pela plataforma de streaming nesta terça-feira, 23.

O elenco conta ainda com Milhem Cortaz, Evandro Mesquita, Paulinho Vilhena e Raphael Logam. Com gravações já em andamento, o filme tem locações em São Paulo e Curitiba. "Carga Máxima" é dirigido pelo cineasta Tomás Portella (da série "Impuros").

