Após apagar fotos, Daniel Cady nega separação de Ivete Sangalo

Após boatos de separação envolvendo Daniel Cady e Ivete Sangalo, o nutricionista usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez. As especulações surgiram quando internautas repararam que ele havia apagado fotos dos dois juntos em seu perfil do Instagram, mas o baiano negou separação e explicou o motivo pelo qual excluiu as imagens.

Ivete e Cady estão juntos desde 2011 e são pais de Marcelo e das gêmeas Helena e Marina. Através de um live realizada em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 22 de novembro, Cady falou sobre a polêmica envolvendo seu relacionamento. "Tá tudo em paz com minha família", garantiu. "Não teve nada com meu casamento, não sei da onde surgiu essa história", declarou.

"Na verdade, alguma semente do mal viu quando eu tava recomeçando meu Instagram", disse. O nutricionista explicou que está focado em um novo projeto profissional, sua marca de camisas inspiradas na natureza, e por isso excluiu diversas fotos de seu perfil para adequar ao novo projeto, que tem como proposta plantar uma árvore a cada camiseta vendida.

O nutricionista ainda questionou o interesse das pessoas por sua vida privada e ressaltou que faz lives frequentemente, abordando temas de saúde, mas que dessa vez teve maior número de espectadores devido a polêmica.



"Eu acho engraçado isso, o que move o mundo. Eu tô aqui, acho que durante a pandemia fiz 75 lives, convidando os mais diversos tipos de profissionais, trazendo sempre um pouco dessa comunicação de saúde inovadora aqui pela rede social. Falamos de aromaterapia, terapia com psicólogos e psiquiatras, enfim, falamos de tudo. Aí hoje, tem aí um monte de curioso, pra poder saber coisas intimas, fofocas, aí tem quase 4 mil pessoas. Aprender as coisas boas, compartilhar, por que vocês não estavam comigo nas outras lives?", criticou.

Cady ainda disse que ganhou 100 mil seguidores após o caso e brincou sobre a quantidade de pessoas que saíram da transmissão após falar sobre a polêmica e voltar a abordar assuntos mais "importantes", segundo ele.

