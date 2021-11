Ator agenciado por empresário de Camila Queiroz deixa a Globo; entenda

Bruno Montaleone integrava o elenco de Além da Ilusão e estava em Verdades Secretas II, novela de Walcyr Carrasco e protagonizada por Camila Queiroz, que saiu da Globo última semana. Rumores apontam que emissora não negocia com profissionais com quem têm problemas, como é o caso de Ricardo Garcia, também empresário de Camila

O ator Bruno Montaleone não faz mais parte do elenco da novela Além da Ilusão, próxima novela das seis da TV Globo. O ator é empresariado por Ricardo Garcia, empresário de Camila Queiroz - que também saiu da emissora na última semana. Segundo os bastidores, o boato é que o empresário se tornou uma persona non grata na TV Globo após os eventos envolvendo a interprete de Angel em Verdades Secretas.

Segundo a TV Globo, foi Bruno que pediu para deixar a novela. As gravações começariam no próximo sábado, 27 de novembro. As informações são do site Notícias da TV. Em contato com o portal, Montaleone demonstrou estar "abalado" e ao atender o telefone, afirmou não saber o que vai acontecer, "que está em um momento confuso, complicado" e que não pode falar nada.

A Globo nega que tenha tirado Bruno da novela. Os boatos que circulam na emissora, conforme detalhou o colunista Daniel Castro, é que Bruno teria sido afastado pois a Globo não negociaria com profissionais com os quais têm problemas: Ricardo Garcia também é empresário de Lucy Ramos e Klebber Toledo, esposo de Camila Queiroz.

O último post de Bruno no Instagram traz o ator divulgando Matheus, seu personagem na segunda temporada de Verdades Secretas. A história do personagem tem um plot baseado na vida de modelo de Matheus, que está no início de carreira. Ele começa a se dar bem ao fazer book azul (prostituir) com a estilista Betty, interpretado pela atriz Deborah Evelyn. Ainda não se sabe qual o destino do personagem de Montaleone na trama.

A Globo anunciou a demissão de Camila Queiroz da novela 'Verdades Secretas 2' na tarde da última quarta-feira, 17 de novembro (17/11). A protagonista da trama de Walcyr Carrasco deixou seu papel enquanto as gravações ainda não terminaram. Em nota divulgada à imprensa, a emissora de televisão tomou a decisão após a artista fazer "demandas contratuais inaceitáveis”.

“Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”, afirmou.

