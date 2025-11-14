Only Fans: quem são os famosos que têm e quanto ganham

Only Fans: quem são os famosos que fazem conteúdo adulto e quanto ganhamFamosos usam a visibilidade de suas carreiras para transformar seus perfis em fontes de renda expressiva em plataformas de conteúdo adulto pago; confira
O OnlyFans se consolidou como uma das plataformas de assinatura mais rentáveis para celebridades. No exterior, nomes do entretenimento movimentam cifras milionárias.
No Brasil, cantores, ex-BBBs, criadores de conteúdo adulto e atore encontraram no site uma forma direta de monetizar a própria imagem.
A seguir, veja algumas personalidades brasileiras e internacionais que usam o OnlyFans e quanto faturam.
Only Fans: famosos brasileiros que produzem conteúdo adulto
1. MC Mirella
A funkeira de 27 anos de idade é um dos nomes mais conhecidos da plataforma no Brasil. Ela publica conteúdos exclusivos e já revelou que ganha valores muito superiores aos de seus shows como cantora.
Estimativas colocam seus rendimentos na casa dos sete dígitos anuais, dependendo do número de assinantes.
A plataforma Privacy, onde Mirella publica os conteúdos, divulgou que a funkeira lidera o ranking da rede desde janeiro. Os materiais também tem participação de Dynho, marido da MC.
2. Anitta
A cantora já usou o OnlyFans como parte estratégica de divulgação, oferecendo conteúdos de bastidores, making of de videoclipes e ensaios sensuais.
As cifras nunca foram oficializadas, mas especialistas apontam que seu alcance global permite faturamento que pode chegar a centenas de milhares de dólares por mês.
Anitta publicou um vídeo em 2021, na plataforma Only Fans, enquanto fazia tatuagem em parte íntima, o que gerou milhares de assinaturas em seu perfil e polêmica nas rede sociais.
3. Key Alves
A ex-jogadora de vôlei e participante do BBB 23 revelou que usou seu perfil no OnlyFans como parte de uma estratégia de marketing, inclusive exagerando nos valores declarados.
Ela confessou publicamente que chegou a dizer que ganhava R$ 200 mil por mês, “mas não era esse valor de fato”.
Mesmo assim, a renda real não é desprezível: segundo reportagens, ela fatura pelo menos R$ 100 mil por mês com conteúdo adulto, somando OnlyFans e outras plataformas.
Em uma declaração recente em suas redes sociais, Key afirmou que já “fez o prêmio do BBB” apenas com ganhos dessas plataformas.
4. Thomaz Costa
O ator, conhecido por “Carrossel”, teve uma trajetória intensa no mercado de conteúdo adulto. No primeiro semestre de 2023, ele chegou a faturar R$ 1,6 milhão com suas contas em plataformas como OnlyFans, Privacy e Lastlink.
Desse montante, cerca de R$ 530 mil vieram só do OnlyFans nesse período. No entanto, Thomaz anunciou sua saída dessas plataformas em 2023, citando uma conversão religiosa e o desejo de construir uma família como motivação para encerrar a produção de conteúdo adulto.
5. Nizam (ex-BBB)
Após sua participação no BBB 24, Nizam Hayek entrou no mercado de conteúdo adulto e construiu uma fonte de renda relevante. Segundo ele próprio, já faturou “um bom dinheiro” vendendo fotos e vídeos sensuais, mas evita conteúdos explícitos.
Em menos de um ano, ele disse ter acumulado ao menos R$ 500 mil na plataforma, valor que representa aproximadamente um quarto do prêmio de reality show, de acordo com sua declaração.
Além disso, fontes afirmam que ele poderia estar entre os perfis masculinos mais bem posicionados da plataforma Privacy, aproveitando a popularidade após o reality para se consolidar nesse nicho.
Only Fans: celebridades internacionais que faturam alto
O fenômeno de celebridades famosas abrindo perfis no OnlyFans não é exclusividade brasileira. Muitos artistas globalmente conhecidos usaram a plataforma para monetizar sua fama de forma direta com os fãs, transformando seguidores em assinantes pagantes.
Alguns dos nomes mais polêmicos e bem-sucedidos são Iggy Azalea, Cardi B e Bella Thorne, que conseguiram cifras milionárias.
1. Iggy Azalea
Rapper australiana é apontada como uma das maiores ganhadoras entre as celebridades no OnlyFans. Segundo estimativas, ela acumulou algo em torno de US$ 48 milhões na plataforma.
A estratégia de Iggy não parece focada apenas em conteúdo explícito, mas também em exclusividade, bastidores de sua vida artística e publicações com apelo de proximidade para seus seguidores.
Esse modelo mostra que famosos podem gerar ganhos consideráveis sem necessariamente comprometer sua imagem pública.
2. Cardi B
Rapper e personalidade da mídia, a estadunidense também se destacou significativamente. De acordo com reportagens, ela teria faturado cerca de US$ 45 milhões por meio do OnlyFans, oferecendo uma mensalidade acessível, mas gerando grande volume de assinantes.
Apesar de oferecer um conteúdo mais moderado comparado a criadores de conteúdo explicitamente adultos, segundo ela, parte do que posta é “bastidores”, a rotina diária e momentos privados.
Para Cardi, o OnlyFans representa uma extensão do seu universo de marca pessoal: não é apenas uma fonte pontual de dinheiro, mas uma nova via para monetizar engajamento com fãs que querem mais do que suas músicas ou aparições públicas.
3. Bella Thorne
Atriz e influenciadora, foi uma das primeiras celebridades de Hollywood a causar grande repercussão no OnlyFans. Em seu lançamento, ela conseguiu atingir a marca de US$ 1 milhão em apenas 24 horas, segundo relatos da época.
Ela optou por oferecer uma coleção variada de conteúdos, desde mensagens pessoais até fotos sensuais mais ousadas, mas buscando manter uma imagem que dialogasse com seu público sem se tornar exclusivamente “adulto”.
Mesmo assim, seus ganhos foram tão expressivos que destacaram como a plataforma pode ser usada por celebridades para capitalizar tanto na fama quanto na curiosidade do público, transformando seguidores antigos em assinantes dispostos a pagar por essa nova proximidade.
O que explica o sucesso entre brasileiros
O Brasil está entre os países que mais acessam e produzem conteúdo para o OnlyFans. Fatores como a popularização da economia dos criadores, a valorização de conteúdos exclusivos e o aumento de influenciadores digitais impulsionam o crescimento da plataforma.
Além disso, celebridades brasileiras veem o OnlyFans como oportunidade de renda paralela em um mercado artístico volátil, no qual shows, publicidade e televisão nem sempre garantem estabilidade financeira.
O OnlyFans se tornou parte de um ecossistema de entretenimento atual. De artistas internacionais a figuras populares no País, a plataforma vem mudando a forma como famosos monetizam a própria imagem e como fãs se conectam com seus ídolos.