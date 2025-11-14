Only Fans: quem são os famosos que têm e quanto ganham

O OnlyFans se tornou parte de um ecossistema de entretenimento atual / Crédito: Reprodução/Freepik

O OnlyFans se consolidou como uma das plataformas de assinatura mais rentáveis para celebridades. No exterior, nomes do entretenimento movimentam cifras milionárias. No Brasil, cantores, ex-BBBs, criadores de conteúdo adulto e atore encontraram no site uma forma direta de monetizar a própria imagem.

A seguir, veja algumas personalidades brasileiras e internacionais que usam o OnlyFans e quanto faturam. Only Fans: famosos brasileiros que produzem conteúdo adulto 1. MC Mirella A funkeira de 27 anos de idade é um dos nomes mais conhecidos da plataforma no Brasil. Ela publica conteúdos exclusivos e já revelou que ganha valores muito superiores aos de seus shows como cantora. Estimativas colocam seus rendimentos na casa dos sete dígitos anuais, dependendo do número de assinantes.

A plataforma Privacy, onde Mirella publica os conteúdos, divulgou que a funkeira lidera o ranking da rede desde janeiro. Os materiais também tem participação de Dynho, marido da MC.

A plataforma Privacy, onde Mirella publica os conteúdos, divulgou que a funkeira lidera o ranking da rede desde janeiro. Os materiais também tem participação de Dynho, marido da MC. 2. Anitta A cantora já usou o OnlyFans como parte estratégica de divulgação, oferecendo conteúdos de bastidores, making of de videoclipes e ensaios sensuais. As cifras nunca foram oficializadas, mas especialistas apontam que seu alcance global permite faturamento que pode chegar a centenas de milhares de dólares por mês.

Anitta publicou um vídeo em 2021, na plataforma Only Fans, enquanto fazia tatuagem em parte íntima, o que gerou milhares de assinaturas em seu perfil e polêmica nas rede sociais. 3. Key Alves A ex-jogadora de vôlei e participante do BBB 23 revelou que usou seu perfil no OnlyFans como parte de uma estratégia de marketing, inclusive exagerando nos valores declarados. Ela confessou publicamente que chegou a dizer que ganhava R$ 200 mil por mês, “mas não era esse valor de fato”.