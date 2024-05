Anitta

Sob o nome artístico Anitta, Larissa de Macedo Machado é considerada um dos principais nomes da música brasileira da nova geração. Nascida em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, a artista ganhou reconhecimento em 2013, com a música "Show das Poderosas". Unindo funk, reggaeton e pop, Anitta conquistou paradas musicais internacionais, chegando a receber indicações no Grammy Latino, MTV Video Music Award e iHeart Music Awards. No ano de 2023, a artista foi indicada ao Grammy internacional.