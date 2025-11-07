Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gloria Groove anuncia casamento com artista após 11 anos de namoro

Gloria Groove anuncia casamento com artista após 11 anos de namoro

Daniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma das artistas mais queridas do pop nacional, Gloria Groove se casou. Daniel Garcia, cantor, ator e intérprete da drag queen, compartilhou a atualização do estado civil nesta sexta-feira, 9, em suas redes sociais.

“São quase 11 anos de amor, carinho, companheirismo, cumplicidade e lealdade ao seu lado. Neste tempo, já fomos tantas pessoas diferentes e já celebramos nosso amor de muitas maneiras, mas dessa vez foi especial: oficializamos nossa união ao lado das pessoas que mais amamos”, escreveu.

Daniel, a Gloria Groove, se casou com Pedro Lopes, artista que cria cerâmicas feitas manualmente, e compartilhou imagens da cerimônia no civil junto a uma recepção com amigos e familiares próximos na publicação para os fãs e seguidores.

Leia também | Jennifer Aniston assume relacionamento com o coach Jim Curtis

O casal está junto há 11 anos, tendo iniciado o relacionamento ainda no início da trajetória da drag queen. “Com você eu aprendi que amar é o privilégio de escolher um ao outro todos os dias”, acrescentou Gloria Groove na postagem.

Veja fotos do casamento de Gloria Groove:

Daniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes
Daniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes Crédito: Steffany Lima/Divulgação
Daniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes
Daniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes Crédito: Steffany Lima/Divulgação
Daniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes
Daniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes Crédito: Steffany Lima/Divulgação
Daniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes
Daniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes Crédito: Steffany Lima/Divulgação
Daniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes
Daniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes Crédito: Steffany Lima/Divulgação
Daniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes
Daniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes Crédito: Steffany Lima/Divulgação

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar