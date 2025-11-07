Gloria Groove anuncia casamento com artista após 11 anos de namoro

Uma das artistas mais queridas do pop nacional, Gloria Groove se casou. Daniel Garcia, cantor, ator e intérprete da drag queen, compartilhou a atualização do estado civil nesta sexta-feira, 9, em suas redes sociais.

“São quase 11 anos de amor, carinho, companheirismo, cumplicidade e lealdade ao seu lado. Neste tempo, já fomos tantas pessoas diferentes e já celebramos nosso amor de muitas maneiras, mas dessa vez foi especial: oficializamos nossa união ao lado das pessoas que mais amamos”, escreveu.