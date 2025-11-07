Gloria Groove anuncia casamento com artista após 11 anos de namoro

Gloria Groove anuncia casamento com artista após 11 anos de namoroDaniel Garcia, ator e cantor e intérprete da drag queen Gloria Groove, se casou com o ceramista Pedro Lopes
Uma das artistas mais queridas do pop nacional, Gloria Groove se casou. Daniel Garcia, cantor, ator e intérprete da drag queen, compartilhou a atualização do estado civil nesta sexta-feira, 9, em suas redes sociais.
“São quase 11 anos de amor, carinho, companheirismo, cumplicidade e lealdade ao seu lado. Neste tempo, já fomos tantas pessoas diferentes e já celebramos nosso amor de muitas maneiras, mas dessa vez foi especial: oficializamos nossa união ao lado das pessoas que mais amamos”, escreveu.
Daniel, a Gloria Groove, se casou com Pedro Lopes, artista que cria cerâmicas feitas manualmente, e compartilhou imagens da cerimônia no civil junto a uma recepção com amigos e familiares próximos na publicação para os fãs e seguidores.
O casal está junto há 11 anos, tendo iniciado o relacionamento ainda no início da trajetória da drag queen. “Com você eu aprendi que amar é o privilégio de escolher um ao outro todos os dias”, acrescentou Gloria Groove na postagem.