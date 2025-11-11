Vini Jr. apaga foto com Virgínia; entenda a polêmica

Vini Jr. apaga post com Virgínia após vídeo com personal trainerJogador do Real Madrid apagou uma republicação romântica com a influenciadora após vídeo dela com personal trainer viralizar. Saiba o que aconteceu
Um dos casais mais comentados nas redes sociais, Vini Jr. e Virginia Fonseca voltaram a ser assunto na manhã desta terça-feira, 11.
O motivo foi a republicação apagada de uma declaração romântica no perfil do jogador do Real Madrid antes das 24 horas nas quais o conteúdo permanece visível para seguidores.
"Sauninha": Entenda vídeo de Virginia e personal trainer
Na segunda-feira, 10, Virgínia publicou uma foto ao lado de Vini Jr. com a legenda “Já começando a semana com muita saudade”. Uma resposta à brincadeira que ela fez após se intitular “mãe solteira de três filhos”. Em seguida, Vini Jr. republicou a imagem com emojis de coração no seu perfil.
No entanto, o que chamou a atenção dos seguidores de Virgínia foi um vídeo no qual a influencer aparece recebendo uma massagem nas costas de seu novo personal trainer após treinar.
Nele, os dois aparecem conversando; com Virginia perguntando para que serve a massagem, com o profissional explicando que é para “dar uma relaxada na musculatura”, diz ele enquanto aplica o aparelho massageador.
É nesse momento que ela brinca dizendo: “Depois uma banheirinha de gelo, será?” e ele responde “Banheirinha de gelo, sauninha”.
O vídeo viralizou e rendeu comentários insinuando uma possível relação entre os dois. “Cuidado, hein, Vini”, escreveu um internauta.
Outras mensagens definiram o vídeo como “desnecessário” e até mesmo “suspeito”.
Com o viral, fãs notaram que Vini Jr. apagou a republicação do post romântico de Virginia.
“Parece que deu ruim… Será ciúme do personal?”, comentou um internauta.
Apesar das especulações, Vini Jr. mantém a foto com a qual ele e Virginia assumiram o romance em outubro. Procurada pela revista Quem, a assessoria da influenciadora negou qualquer mudança no relacionamento do casal.