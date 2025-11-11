Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vini Jr. apaga foto com Virgínia; entenda a polêmica

Vini Jr. apaga post com Virgínia após vídeo com personal trainer

Jogador do Real Madrid apagou uma republicação romântica com a influenciadora após vídeo dela com personal trainer viralizar. Saiba o que aconteceu
Atualizado às Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um dos casais mais comentados nas redes sociais, Vini Jr. e Virginia Fonseca voltaram a ser assunto na manhã desta terça-feira, 11.

O motivo foi a republicação apagada de uma declaração romântica no perfil do jogador do Real Madrid antes das 24 horas nas quais o conteúdo permanece visível para seguidores.

"Sauninha": Entenda vídeo de Virginia e personal trainer 

Na segunda-feira, 10, Virgínia publicou uma foto ao lado de Vini Jr. com a legenda “Já começando a semana com muita saudade”. Uma resposta à brincadeira que ela fez após se intitular “mãe solteira de três filhos”. Em seguida, Vini Jr. republicou a imagem com emojis de coração no seu perfil.

Leia mais

No entanto, o que chamou a atenção dos seguidores de Virgínia foi um vídeo no qual a influencer aparece recebendo uma massagem nas costas de seu novo personal trainer após treinar.

Nele, os dois aparecem conversando; com Virginia perguntando para que serve a massagem, com o profissional explicando que é para “dar uma relaxada na musculatura”, diz ele enquanto aplica o aparelho massageador.

É nesse momento que ela brinca dizendo: “Depois uma banheirinha de gelo, será?” e ele responde “Banheirinha de gelo, sauninha”.

Leia mais

O vídeo viralizou e rendeu comentários insinuando uma possível relação entre os dois. “Cuidado, hein, Vini”, escreveu um internauta.

Outras mensagens definiram o vídeo como “desnecessário” e até mesmo “suspeito”.

Com o viral, fãs notaram que Vini Jr. apagou a republicação do post romântico de Virginia.

“Parece que deu ruim… Será ciúme do personal?”, comentou um internauta.

Apesar das especulações, Vini Jr. mantém a foto com a qual ele e Virginia assumiram o romance em outubro. Procurada pela revista Quem, a assessoria da influenciadora negou qualquer mudança no relacionamento do casal.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar