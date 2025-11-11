Vini Jr. apaga foto com Virgínia; entenda a polêmica

Virginia e Vini Jr. causaram especulação de término após republicação deletada no perfil do jogador / Crédito: Reprodução/Instagram

Um dos casais mais comentados nas redes sociais, Vini Jr. e Virginia Fonseca voltaram a ser assunto na manhã desta terça-feira, 11. O motivo foi a republicação apagada de uma declaração romântica no perfil do jogador do Real Madrid antes das 24 horas nas quais o conteúdo permanece visível para seguidores.

"Sauninha": Entenda vídeo de Virginia e personal trainer Na segunda-feira, 10, Virgínia publicou uma foto ao lado de Vini Jr. com a legenda “Já começando a semana com muita saudade”. Uma resposta à brincadeira que ela fez após se intitular “mãe solteira de três filhos”. Em seguida, Vini Jr. republicou a imagem com emojis de coração no seu perfil. Leia mais Virgínia e Vinicius Jr. assumem namoro com postagem no Instagram Sobre o assunto Virgínia e Vinicius Jr. assumem namoro com postagem no Instagram No entanto, o que chamou a atenção dos seguidores de Virgínia foi um vídeo no qual a influencer aparece recebendo uma massagem nas costas de seu novo personal trainer após treinar. Nele, os dois aparecem conversando; com Virginia perguntando para que serve a massagem, com o profissional explicando que é para “dar uma relaxada na musculatura”, diz ele enquanto aplica o aparelho massageador.

É nesse momento que ela brinca dizendo: “Depois uma banheirinha de gelo, será?” e ele responde “Banheirinha de gelo, sauninha”. Leia mais Zé Felipe aciona a Justiça para investigar bens de Virginia Fonseca Sobre o assunto Zé Felipe aciona a Justiça para investigar bens de Virginia Fonseca O vídeo viralizou e rendeu comentários insinuando uma possível relação entre os dois. “Cuidado, hein, Vini”, escreveu um internauta.