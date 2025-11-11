Calcinha Preta: vocalista Silvânia Aquino anuncia saída da banda

Vocalista há 23 anos da banda calcinha preta, Silvânia Aquino anuncia saída do grupo / Crédito: instagram @silvaniaaquino/ reprodução

Nesta segunda-feira, 11, os fãs da banda calcinha preta foram surpreendidos com um anúncio da saída da vocalista Silvânia Aquino. A cantora estava há 23 anos com o grupo e comunicou uma nota de desligamento nas redes sociais agradecendo a parceria.