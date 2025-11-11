Calcinha Preta: vocalista Silvânia Aquino anuncia saída da banda

Calcinha Preta: vocalista Silvânia Aquino anuncia saída da bandaA cantora Silvânia Aquino, vocalista da banda Calcinha Preta, anunciou a saida do grupo. A banda segue com Daniel Diau, Bell Oliver e O'hara Ravick
Nesta segunda-feira, 11, os fãs da banda calcinha preta foram surpreendidos com um anúncio da saída da vocalista Silvânia Aquino.
A cantora estava há 23 anos com o grupo e comunicou uma nota de desligamento nas redes sociais agradecendo a parceria.
"Foram anos de história, amor, dedicação e música, que me proporcionaram experiências únicas e uma conexão profunda com o meu público. Cada capítulo foi escrito com muito carinho e verdade, levando minha voz e meu coração a cada um de vocês", regista.
Já era especulada a saída da artista devido a rumores de desentendimento entre Silvânia e a artista O'hara Ravick, atualmente integrante do grupo. Nas últimas semanas, a vocalista não compareceu em duas apresentações.
Ravick entrou no grupo em 2023 para assumir o espaço deixado por Paulinha Abelha, vocalista que faleceu no ano anterior.
História com a banda
A história entre Silvânia e Calcinha Preta iniciou em 2000. A cantora se afastou da banda entre 2016 e 2018.
Nesse período, ela formou o grupo Gigantes do Brasil com Paulinha Abelha e Daniel Diau e, na sequência, a dupla Silvânia & Paulinha. Já em 2018, os artistas voltaram ao grupo Calcinha Preta.