Ensaios da Anitta acontece em janeiro em Fortaleza; saiba mais

Ensaios da Anitta chegam a Fortaleza em 11 de janeiro de 2026 / Crédito: Iude Richele/ Divulgação

Anitta confirmou as datas da nova temporada dos tradicionais “Ensaios da Anitta”, sua festa de pré-Carnaval que já se tornou um dos maiores eventos do verão brasileiro. A cantora desembarca em Fortaleza no dia 11 de janeiro de 2026, levando ao público cearense a energia de sua nova turnê. Neste ano, o tema escolhido pela artista é o “Cosmos”, que promete explorar a astrologia, os signos e o universo místico em figurinos e cenografias inspirados em elementos do zodíaco. A proposta dá continuidade à tradição dos Ensaios de cada edição ganhar uma identidade própria.

